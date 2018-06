Castle Alternative kündigt neues Aktienrückkaufprogramm an

Pfäffikon (awp) - Der Verwaltungsrat der an der SIX kotierten Beteiligungsgesellschaft Castle Alternative Invest kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm via Ausgabe von Put-Optionen an. Es sei geplant, bis zu 390'557 Namenaktien zu erwerben und später zu vernichten, teilte die Gesellschaft am Montagabend mit. Dies entspreche 4,48 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals.

Konkret erhalte jeder Aktionär pro Namenaktie eine Put-Option. 20 davon berechtigten zur Andienung

