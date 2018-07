Castle Alternative beendet Aktienrückkaufprogramm und kündigt neues an

Pfäffikon (awp) - Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Castle Alternative Invest hat ihr jüngstes Aktienrückkaufprogramm via Put-Optionen beendet und kündigt bereits ein neues Rückkaufprogramm an. Insgesamt wurden laut Mitteilung vom Dienstagabend zwischen dem 21. Juni und dem 13. Juli 386'142 Namenaktien angedient, was 4,43 Prozent des im Handelsregister eingetragenen Kapitals und der Stimmrechte entspricht (bzw. 4,91% nach der geplanten Kapitalherabsetzung).

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten