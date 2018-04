Castle Alternative Invest erhält Traktandierungsbegehren von Aktionär für GV

Pfäffikon (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Castle Alternative Invest hat von einem Aktionär ein Traktandierungsbegehren für die nächste Generalversammlung erhalten. Wie die an der SIX kotierte Gesellschaft am Montagabend mitteilte, beantragt BKS Global PCC Limited mit Sitz in Guernsey die Aufnahme folgender Traktanden: Massnahmen zur Eindämmung des Discounts zum NAV, Reduktion der Gebühren und Kosten sowie die Beschränkung der Zahl der Verwaltungsräte.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten