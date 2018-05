Castle Alternative Invest-GV heisst VR-Vorschläge gut – lehnt BKS-Anträge ab

Pfäffikon (awp) - Die Aktionäre der Beteiligungsgesellschaft Castle Alternative Invest haben an der Generalversammlung vom Dienstag sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen. So seien etwa die Anträge auf Entlastung des Verwaltungsrats, auf eine Kapitalreduktion oder auf die Lancierung eines neuen Aktienrückkaufprogramms mit Stimmenanteilen von 94 bis 100 Prozent angenommen worden, teilte das Unternehmen gleichentags am Abend mit.

Die Wiederwahl der vorgeschlagenen Verwaltungsräte, inklusive ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten