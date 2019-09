Castings: Wie jetzt?

Per 17.09.2019, 21:30 Uhr wird für die Aktie Castings am Heimatmarkt London der Kurs von 395 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Stahl".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Castings auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Castings-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Castings-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 480 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 21,52 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (395 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Castings somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Castings beträgt das aktuelle KGV 12,93. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" haben im Durchschnitt ein KGV von 27,49. Castings ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Castings erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,83 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -1,89 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +10,72 Prozent im Branchenvergleich für Castings bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,89 Prozent im letzten Jahr. Castings lag 10,72 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.