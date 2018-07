Cassiopea erzielt in Phase-III-Studien mit Winlevi bei Akne gute Ergebnisse

Dublin (awp) - Cassiopea hat mit seinem Produktkandidaten Winlevi (Clascoterone) in zwei Phase-III-Studien gute Ergebnisse erzielt. Dabei wurde das Mittel zur Behandlung von Akne eingesetzt, wie Cosmo Pharmaceuticals am Dienstag mitteilt. Aus dem Unternehmen war seinerzeit die auf Dermatologieprodukte spezialisierte Cassiopea hervorgegangen. Winlevi habe in den Studien statistisch signifikante Verbesserungen für alle klinischen Endpunkte erreicht, heisst es weiter.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten