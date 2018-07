Cassiopea erreicht Ziele in wichtiger Phase-III-Studien mit Winlevi bei Akne

Dublin (awp) - Cassiopea hat einen wichtigen Schritt in Richtung einer ersten Zulassung gemacht. Wie das auf Dermatologie fokussierte Unternehmen am Dienstag mitteilt, hat es in seinen zwei Phase-III-Studien mit dem Produktkandidaten Winlevi bei der Behandlung von Akne die gesteckten Ziele erreicht. Das Mittel habe zu statistisch signifikanten Verbesserungen geführt.

Winlevi ist den Angaben zufolge das erste topische Antiandrogen zur Behandlung von

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten