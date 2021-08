Cassava Sciences-Aktien: Freude bei den Anlegern?

Das auf neurodegenerative Erkrankungen fokussierte Biopharmaunternehmen Cassava Sciences, Inc. (NASDAQ:SAVA) hat inzwischen die Hälfte seiner Marktkapitalisierung verloren, da immer mehr Leichen aus dem Keller geholt werden.

Die Aktien von Cassava stürzten am Mittwoch in Reaktion auf eine Bürgerpetition ab, in der der Abbruch der klinischen Studien für den führenden Medikamentenkandidaten Simufilam wegen angeblicher Datenmanipulation und falscher Darstellung gefordert wurde.

Die Aktie verlor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



