Berlin (ots) -Casper präsentiert neue Matratze "Die Essential"Es gibt Momente im Leben, die alles verändern. Winnie Harlowerzählt und wir hören zu. Wir erfahren von den Erlebnissen einerFrau, die für ihre Karriere vieles zurücklassen musste. Ihre Freunde,ihre Familie, ihr Zuhause. Dabei ist sie gerade einmal 23 Jahre alt.Sie erzählt uns von dem einschneidendsten Moment, den man nur erlebenkann. Ein Anruf informiert sie darüber, dass ihre Freundin auf derIntensivstation liegt und um ihr Leben ringt. Winnie ist achtFlugstunden von ihr entfernt. Plötzlich erkennt sie, was wirklichzählt und dass jeder Moment unser Leben verändern kann. Sie versuchtihrer Familie und ihren Freunden mittlerweile näher zu sein und wennsie wieder schreckliches Heimweh hat, dann legt sie sich ins Bett undfühlt sich einfach zu Hause.Inspiriert von diesen alles verändernden Momenten präsentiertCasper eine neue Matratze - die Essential. Entworfen für jungeMenschen auf ihrer Reise in das Erwachsensein und zu sich selbst.Menschen, die für ihre Überzeugungen einstehen und dafür, etwas Tempoaus dem s schnellen Hier und Jetzt zu nehmen. Denen ihre Karriere undErfolge wichtig sind, doch nicht um jeden Preis. Die Kraft aus derEntschleunigung schöpfen und der Gewissheit, es niemandem rechtmachen zu müssen. Dieses Selbstbewusstsein fängt beim Schlaf an, denner allein bestimmt, wie wir uns am neuen Tag fühlen.Die Essential wurde eigens für die Schlafbedürfnisse der Deutschenkreiert, die härter schlafen, als der Rest der Welt. Die Essentialvereint zeitgenössisches Design mit hohem Schlafkomfort bei einemmittleren bis festen Härtegrad. Ihr minimalistischer Look verzichtetauf alles Überflüssige und fügt sich so ideal in jedes Schlafzimmer.Über CasperCasper ist eine Lifestyle-Marke, die im Jahr 2014 mit derProduktinnovation einer perfekt auf die Bedürfnisse des Verbrauchersabgestimmten Matratze in den amerikanischen Online-Markt eingetretenist. Die Vision des ECommerce Unternehmens: Das Schlafen und denMatratzenkauf weltweit zu revolutionieren. Casper ist eine der amschnellsten wachsenden Consumer Brands aller Zeiten. Während seinesersten vollen Geschäftsjahres erwirtschaftete Casper einen Umsatz vonrund 100 Millionen US-Dollar in 2015. Seit 2016 verkauft Casper zudemin Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien, seit 2017auch in Frankreich. Das Unternehmen wurde vom Magazin Fast Company2017 zu einer der 50 "Most Innovative Companies" der Welt und dieCasper Matratze vom TIME Magazine zu einer der besten Erfindungenernannt.