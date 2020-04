Casio launcht gemeinsam mit Honda Racing entwickeltes Modell zum 20. Jubiläum von EDIFICE

Tokyo (ots/PRNewswire) - Armbanduhren aus Metall in Teamfarben mit feierlichem GoldCasio Computer Co., Ltd. gab heute die Einführung von ECB-10HR bekannt, einem gemeinsam mit Honda Racing entwickelten Modell zur Würdigung des 20. Jubiläums der Einführung der Marke EDIFICE.Honda Racing bezieht sich auf die Motorsportaktivitäten, die das Unternehmen Honda Motor Company, Ltd. weltweit verfolgt. Seit 2018 steht das Unternehmen als Lieferant von Triebwerken für das Scuderia Alpha Tauri Formel-1-Team im Rampenlicht, welches ebenfalls von Casio EDIFICE unterstützt wird. Bei dem neuen Modell handelt es sich um die dritte Kollaboration zwischen Honda Racing und EDIFICE, die beide aus Japan stammen und eine Leidenschaft für das Streben nach High-Tech-Fähigkeiten teilen.Das Design der neuen ECB-10HR ist in den schwarzen und roten Uniformfarben der Honda-F1-Crews gehalten, die das Scuderia Alpha Tauri Formel-1-Team bei Rennen unterstützen. Zusätzliche Verzierungen aus Gold würdigen das 20. Jubiläum von EDIFICE. Das schwarze Ziffernblatt und Gehäuse werden aus Kohlenstoffmaterial gefertigt, das heute auch oft im Motorsport verwendet wird. Dahingegen sind das Honda-Racing-Logo, das Echtlederband und die auf das 20. Jubiläum hindeutende "20" auf der Lünette rot. Das EDIFICE-Logo, der innere Rand der Lünette und die Zeiger auf den eingesetzten Ziffernblättern sind mit feierlichem Gold geschmückt.Das neue Modell basiert auf der ECB-10, deren besondere Eigenschaften in Rücksprache mit dem Scuderia Alpha Tauri Formel-1-Rennstall entwickelt wurden. Das Honda-Logo erscheint durchgehend auf den Uhren sowie auf den speziellen Verpackungen. Die Gravur "20th Anniversary EDIFICE" auf dem Gehäuseboden lässt weitere Aspekte der Weltanschauung von Honda Racing sowie den feierlichen Geist des 20. Jubiläums von EDIFICE in die Uhr einfließen.Die gemeinsam mit EDIFICE entwickelte Armbanduhrhttps://www.edifice-watches.com/asia-mea/en/collection/limited_edition/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1153843/1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1153844/2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1153842/3.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1153845/4.jpgPressekontakt:CASIO PR+81-3-5334-4830pr@casio.co.jpWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143417/4570343OTS: CASIO COMPUTER CO., LTDOriginal-Content von: CASIO COMPUTER CO., LTD, übermittelt durch news aktuell