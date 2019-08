Casio bringt zweite Kollektion der EDIFICE-Modelle in Zusammenarbeit mit Honda Racing & Scuderia Toro Rosso Formel-1-Team heraus

Tokio (ots/PRNewswire) - Casio Computer Co., Ltd., hat heute zweiNeuzugänge bei seinen EDIFICE-Hochleistungs-Chronographen ausEdelstahl auf Basis des Markenkonzepts "Speed and Intelligence"vorgestellt.Die neuen Modelle der Honda Racing-Serie (EQB-1000HRS undEQB-1000HR) wurden gemeinsam mit Honda Racing entwickelt. Sie werdenin begrenzter Auflage von 900 bzw. 2.900 Stück hergestellt undweltweit verkauft.Die Scuderia Toro Rosso Formula One Team-Chronographen (EQB-1000TRund EFR-S567TR) sind besonders flach und wurden zusammen mit demScuderia Toro Rosso-Team entwickelt, das in der Königsklasse desRennsports fährt.Die neuen Honda Racing Limited Edition-Uhren sind in Kooperationmit HRD Sakura entstanden, ein Forschungszentrum, das Technologienfür Hondas Vierrad-Motorsport entwickelt.Für die Lünette neuen Chronographen lieferte Honda eine spezielleLegierung (Titanaluminid), die bei Motorventilen verarbeitet wird.Die Oberfläche der Lünette ist mit einer diamantähnlichenKohlenstoffschicht (DLC) versehen. DLC wird bei Honda Power Unitsverwendet, um die Oberflächenhärte zu erhöhen. Durch dieseBearbeitung entsteht eine Lünette mit herausragender Kratzfestigkeit.Das Modell EQB-1000HRS besitzt ein rotes Uhrenarmband, gefertigt ausKevlar®-Material zwischen zwei Schichten Cordura®-Material. AlsVorbild diente die Markenfarbe von Honda.Die Modelle EQB-1000HRS und EQB-1000HR basieren auf dem EQB-1000,ein extra flacher Chronograph mit Tough Solar-Stromversorgung undSmartphone-Konnektivität.Das Zifferblatt mit Farbverlauf von Schwarz nach Rot simuliert denMoment der Verbrennung im Zylinder. Zifferblatt und Gehäusebodenbeider Modelle und das Uhrenarmband des EQB-1000HRS sind mit demHonda Racing-Logo verziert. Diese Premium-Modelle werden in einerspeziellen Box mit einer Karte geliefert, auf der Fotos der HondaPower Unit und des Scuderia Toro Rosso Formel-1-Rennwagens zu sehensind.Für das Design der Scuderia Toro Rosso LimitedEdition-Chronographen (EQB-1000TR und EFR-S567TR) stand derFormel-1-Rennwagen 2019 Modell. Bei beiden Modellen findet sich dieauffällige Lackierung des Rennwagens in Blau, Rot und Silber wieder.Mit Ausnahme von Lünette und Zusatz-Zifferblättern bestehen die Uhrenaus Kohlefaser, ein unverzichtbares Material bei modernen Rennwagen.Das Team-Logo schmückt Zifferblatt und Gehäuseboden und derTotalisator in der 9-Uhr-Position zeigt das Team-Symbol, einenBullen. Das weckt Emotionen und vermittelt das Gefühl, etwas ganzBesonderes zu besitzen.Neben genauer Zeitsynchronisation per Smartphone-App verfügt dasneue Modell über eine Weltzeitfunktion. Die Zeit wird auf demHauptzifferblatt und den Zusatz-Zifferblättern für zwei verschiedeneOrte angezeigt, dabei kann man aus 300 Städten auswählen. DieseFunktion ist für Fahrer des Scuderia Toro Rosso-Teams unverzichtbar,da sie rund um die Welt Rennen fahren.Die neue Last Lap-Anzeige zeigt den Unterschied zur letztenRundenzeit auf dem Totalisator in einem Bereich zwischen minus fünfbis plus einer Sekunde an. Die Stoppuhrfunktion wurde ebenfallsverbessert und die Zeitnahme kann auf die Smartphone-App hochgeladenwerden. Es können bis zu 200 Rundenzeiten mit einer Genauigkeit voneiner Tausendstelsekunde gespeichert werden, damit ist derChronograph ein unglaublich nützlicher Rennassistent.Der EFR-S567TR basiert auf dem Edelstahl-Chronographen EFR-S567D.Auf die Lünette aus Edelstahl wurde eine Kohlefaserplatte gesetzt unddas Zifferblatt verziert ein roter vertikaler Strich als Symbol desTeams. Das Saphirglas ist selbst unter den härtestenEinsatzbedingungen kratzfest.Technische DatenEQB-1000HR/1000HRSWasserbeständigkeit 100 MeterKommunikation Kommunikations-standard Bluetooth®Low EnergySignalbereich Bis zu 2 m (kann je nachUmgebungsbedingungenvariieren)Stoppuhr Genau auf 1 Sekunde;Messdauer: 23 Std. 59 Min. 59Sek. Messmodi: abgelaufeneZeit, Speicher für 200Rundenzeiten,Last Lap-AnzeigeAlarm 1 unabhängiger TagesalarmWeitere Funktionen Smartphone Link-Funktionen(Weltzeit: über 300 Städteautomatische Zeitumstellung,einfache Uhreinstellung),Phone Finder, automatischeZeigerkorrektur (Stunden-,Minuten- und Sekundenzeiger),Tag- und Datumsanzeige,vollautomatischer Kalender,Batterieanzeige, doppelte ZeitStromquelle Tough Solar-Stromversorgung(Solarladesystem)Dauerbetrieb Ca. 19 Monate bei aktivierterEnergiesparfunktion*nachvollständiger Ladung*Energiesparfunktion nach einerbestimmten Zeit an einemdunklen OrtGehäusemaße 49,9 × 45,6 × 8,9 mmGesamtgewicht EQB-1000HRS: ca. 64gEQB-1000HR: ca. 130 gDie Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken derBluetooth SIG, Inc., und werden von Casio Computer Co., Ltd., unterLizenz verwendet.EQB-1000TRWasserbeständigkeit 100 MeterKommunikation Kommunikations-standard Bluetooth®Low EnergySignalbereich Bis zu 2 m (kann je nachUmgebungsbedingungenvariieren)Stoppuhr Genau auf 1 Sekunde;Messdauer: 23:59'59; Messmodi:abgelaufene Zeit, Speicher für200 Rundenzeiten,LastLap-AnzeigeAlarm 1 unabhängiger TagesalarmWeitere Funktionen Smartphone Link-Funktionen(Weltzeit: über 300 Städteautomatische Zeitumstellung,einfache Uhreinstellung),Phone Finder, automatischeZeigerkorrektur (Stunden-,Minuten- und Sekundenzeiger),Tag- und Datumsanzeige,vollautomatischer Kalender,Batterieanzeige, doppelte ZeitStromquelle Tough Solar-Stromversorgung(Solarladesystem)Dauerbetrieb Ca. 19 Monate bei aktivierterEnergiesparfunktion*nachvollständiger Ladung*Energiesparfunktion nach einerbestimmten Zeit an einemdunklen OrtGehäusemaße 49,9 × 45,6 × 8,9 mmGesamtgewicht ca. 62 gEFR-S567TRWasserbeständigkeit 100 MeterGenauigkeit unter ±20 Sekunden pronormalen MonatTemperaturbedingungenStoppuhr 1-Sekunden-Stoppuhr;Messdauer:0'00"?29'59";ZwischenzeitWeitere Funktionen DatumsanzeigeBatterielebensdauer 5 Jahre bei SR927SWGehäusemaße 50,5 × 45,6 × 9,5 mmGesamtgewicht ca. 135 gDie Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken derBluetooth SIG, Inc., und werden von Casio Computer Co., Ltd., unterLizenz verwendet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/964239/Casio_Honda_Racing_Limited_Edition.jpg