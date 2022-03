Casio bringt stoßfeste MT-G mit schlankerem Profil auf den Markt

Tokio, 15. März 2022 (ots/PRNewswire) -Mit einem neu entwickelten schlanken Modul und stoßfester StrukturCasio Computer Co., Ltd. gab heute die neueste Ergänzung der stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK bekannt. Die MTG-B3000 mit ihrem innovativen, schlanken Modul und der stoßfesten Konstruktion ist eine noch schlankere Ergänzung der MT-G-Zeitmesserlinie, die sich durch eine Konstruktion auszeichnet, die die Eigenschaften von Metall und Harz optimal nutzt.Die MTG-B3000 verbindet ein innovatives, schlankes Modul mit einer stoßfesten Struktur, um eine stromlinienförmige, stoßfeste Uhr mit einem Gehäuse zu schaffen, das mehr als 2 mm schlanker ist als das des Vorgängermodells.** MTG-B1000Casio hat das bisher flachste Modul für einen G-SHOCK Solar-Chronographen entwickelt, das die Technologie der hochdichten Montage voll ausnutzt. Um der völlig neuen stoßfesten Struktur gerecht zu werden, die für dieses neue schlanke Modul erforderlich ist, liefert Casio eine noch fortschrittlichere Dual Core Guard-Struktur. Die neu entwickelte Schutzstruktur schützt das Modul mit einem Gehäuse aus kohlenstoffverstärktem Harz und umschließt das Äußere mit Metallkomponenten, wobei das Metalldesign und die Textur beibehalten werden, während das Gewicht reduziert wird, und das Modul durch eine Gehäuserückseite mit erhöhten Seiten geschützt wird.Durch wiederholte Press-, Schneid- und Poliervorgänge wird ein Gehäuseboden aus Edelstahl hergestellt, der in 3D-Form nach oben ragt. Die erhöhten Seiten schützen die Krone und die Knöpfe und dienen als Bandanstöße zur Befestigung des Bandes. All diese innovativen Designs und Technologien resultieren in einer Metalluhr mit einem Gehäuse von nur 12,1 mm, die sich äußerst angenehm tragen lässt.In puncto Funktion bietet das MTG-B3000 eine funkgesteuerte Kalibrierung und Smartphone Link-Konnektivität über Bluetooth®. Die Uhr verbindet sich mit der speziellen CASIO WATCHES-Smartphone-App und stellt automatisch die richtige Uhrzeit ein. Außerdem ist er mit einem Solarladesystem und einer hellen LED-Beleuchtung ausgestattet, was ihn besonders praktisch und bequem macht.Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1764622/1.jpgFoto- https://mma.prnewswire.com/media/1764575/MTG_B3000B_1A_MTG_B3000BD_1A_MTG_B3000BD_1A2.jpgFoto- https://mma.prnewswire.com/media/1764576/Innovative_slim_module_New_shock_resistant_structure_featuring_case_raised_sides.jpgPressekontakt://world.casio.com/privacy/Original-Content von: CASIO COMPUTER CO., LTD, übermittelt durch news aktuell