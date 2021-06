Casio bringt eine kompakte G-SHOCK auf den Markt, die ideal auf das Training ausgerichtet ist

Tokio (ots/PRNewswire) - Die erste Uhr in quadratischer Form in der sportbetonten G-SQUAD SerieCasio Computer Co., Ltd. kündigte heute die Einführung der GBD-200 an, einer neuen Ergänzung der sportlichen G-SQUAD Linie in der G-SHOCK-Serie der stoßfesten Uhren. Diese neuen kompakten Uhren haben das bekannte quadratische Gehäusedesign der ersten G-SHOCK übernommen und bieten bequeme Funktionalität sowohl für das Training als auch für den täglichen Gebrauch.Mit ihrem neuen kleineren Gehäusedesign ist die GBD-200 um 2,0 mm dünner, 8,8 mm kürzer und 3,4 mm schmaler als das Vorgängermodell GBD-100. Um die Uhr noch schlanker aussehen zu lassen, wurden das Gehäuse, die Lünette und andere Teile sorgfältig so gestaltet, dass sie von der Seite betrachtet flach erscheinen. Das Uhrenband ist aus weichem Urethan gefertigt, wodurch eine hervorragende Belüftung und Flexibilität gewährleistet wird und die Uhr eng am Handgelenk anliegt. Löcher in der Nähe der Bandanstöße, die das Uhrenband am Gehäuse befestigen, sorgen für Belüftung und helfen dabei, Schweiß abzuleiten und der Uhr einen bequemen, luftigen Sitz zu verleihen, der sich hervorragend für Sport eignet. Der exakte 5 mm-Lochabstand des Uhrenbands ermöglicht außerdem eine präzise Längenanpassung.Die GBD-200 überzeugt außerdem mit ihrer ausgeklügelten Funktionalität. Sie wird einfach per Bluetooth® mit einem Smartphone gekoppelt und kann so die mit dem Beschleunigungssensor der Uhr erfassten Distanzen an des Smartphone-GPS anpassen. Nach einmaliger Einstellung misst die Uhr die Distanzen mit noch höherer Genauigkeit,* auch wenn sie nicht mit einem Smartphone verbunden ist. Die Uhr misst auch die Laufgeschwindigkeit und verfügt über eine Auto-Lap-Funktion, die automatisch die Zeiten über eine festgelegte Distanz messen kann. In Verbindung mit der speziellen G-SHOCK MOVE App bietet die Uhr die optimale Unterstützung für das tägliche Training: Nutzer können Lebensprotokolle mit Daten zu Schrittzahl und Kalorienverbrauch, Aktivitätsprotokolle und mehr direkt auf dem Smartphone abrufen.*Im Vergleich zu Entfernungsmessungen von Casio-Vorgängermodellen, die nur den Beschleunigungssensor verwenden. Hängt auch von der Genauigkeit der GPS-Funktion des Smartphones ab.https://products.g-shock.com/asia-mea/en/_detail/GBD-200-9/Das Bluetooth® Wortzeichen und Logo sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Casio Computer Co., Ltd. steht unter Lizenz.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1531590/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1531591/2.jpgPressekontakt://world.casio.com/privacy/Original-Content von: Casio Computer Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell