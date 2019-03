Casio bringt in Zusammenarbeit mit dem Scuderia Toro Rosso-Racing-Team neue Modelle auf den Markt, die die aufregende Welt des Motorsports einfangen

Finanztrends Video zu



Tokio (ots/PRNewswire) - Casio Computer Co., Ltd., gab heute dieMarkteinführung neuer Ergänzungen seinerEDIFICE-Hochleistungs-Sportchronographen bekannt, die dynamischesDesign mit fortschrittlicher Technologie kombinieren. Die neueEDIFICE Scuderia Toro Rosso Limited Edition ist in drei Modellenerhältlich, die in Zusammenarbeit mit dem Formel-1-Rennteam ScuderiaToro Rosso entworfen wurden, das Casio als offizieller Partnerunterstützt.Das Scuderia Toro Rosso-Rennteam bringt seine jugendliche Energieund seine Rennwagen mit herausragenden technologischen Innovationenzur Steigerung der Geschwindigkeit in die Rennstrecke ein. Casio istder Ansicht, dass diese Qualitäten perfekt zum Markenkonzept vonEDIFICE passen und ist seit 2016 offizieller Teampartner.Franz Tost, Teamchef von Scuderia Toro Rosso, meinte dazu: "Erfolgin der Formel 1 wird wie keine andere Sportart von der Zeit bestimmt.Jede Sekunde zählt und einen Partner wie Casio EDIFICE zu haben, derdas gleiche Engagement für Details im Design und in dertechnologischen Entwicklung teilt, ist entscheidend. Der neue CasioEDIFICE Scuderia Toro Rosso Limited Edition-Chronograph ist einProdukt dieser Liebe zum Detail, die wirklich einzigartig ist. DieKombination aus fortschrittlicher Technologie und dynamischem Designist den Eigenschaften der Produktion unserer Formel-1-Rennwagenähnlich."Das Farbschema der neuen Modelle ECB-900TR, EQS-920TR undEFR-564TR ist auf die Farben Rot, Blau und Silber der Scuderia ToroRosso-Rennmaschinen abgestimmt. Das Design der Uhren wurde vomWeltbild des Motorsports inspiriert, mit besonderen Akzenten wie derDarstellung der Stundenindizes in einer Schrift, die denTeam-Rennwagennummern angeglichen ist. Das Zifferblatt und dieGehäuserückseite zeigen das Teamlogo, während der Sekundenzeiger mitden Farben der Flagge Italiens, dem Heimatland des Teams, verziertist. All diese Details schaffen ein Design, das der Zusammenarbeitmit dem Scuderia Toro Rosso-Team wirklich würdig ist. Die Uhrenwerden zudem in einer speziellen Verpackung geliefert.Alle drei Modelle zeichnen sich aus durch ein mehrdimensionalesZifferblatt und eine flache Lünette. Darüber hinaus sind die ModelleECB-900TR und EQS-920TR mit einem Solarladesystem ausgestattet. DasModell ECB-900TR lässt sich über Bluetooth® mit einem Smartphone fürverbesserte Bedienerfreundlichkeit verbinden. Der Benutzer kann alsodie Uhrzeit einstellen und gleichzeitig Uhrfunktionen wie Weltzeitund Alarm von einer Smartphone-App aus steuern. Die LCD-Anzeigen fürdie 12- und 9-Uhr-Positionen bieten eine leicht zugängliche Ansichtfür eine Vielzahl von Informationen.Diese Uhren verbinden ihre Besitzer mit dem Weltbild desMotorsports und dem Scuderia Toro Rosso-Rennteam.Technische Daten:ECB-900TRWasserbeständigkeit 100 MeterGenauigkeit bei ±15 Sekunden pro Monat (ohnenormaler Temperatur Smartphone-Verbindung)KommunikationTechnische Kommunika-tionsstandard Bluetooth®Daten: LowEnergy*Signalbereich Bis zu 2 m (kann je nachUmgebungsbedingungen variieren)Alarm 5 Multifunktionsalarme (täglich, 1Mal, voreingestellt), StundensignalCountdown-Timer Countdown-Timer, Messeinheit: 1/10Sekunde; Countdown-Bereich: 24Stunden;Countdown-Startzeiteinstellbereich:1 Sekunde bis 24 Stunden(1-Sekunden-Schritte,1-Minuten-Schritte und1-Stunden-Schritte)Stoppuhr Messkapazität:00'00''000~59'59''999 (für dieersten 60 Minuten),1:00'00''0~23:59'59''9 (nach 60Minuten); Messeinheit: 1/1000Sekunde (für die ersten 60Minuten), 1/10 Sekunde (nach 60Minuten); Messmodi: abgelaufeneZeit, Rundenzeit; aufgezeichneteDaten: bis zu 200 Aufzeichnungen(Messrundenzeiten); Geschwindigkeit(0 bis 400 Einheiten/Stunde)Mobile Link-Funktionen Automatische Zeiteinstellung (vierMal am Tag); Weltzeit: mehr als 300Städte; One-Touch-Zeiteinstellung;Telefonfinder usw.Weitere Features Weltzeit, Batterieanzeige,Sommerzeitumschaltung,vollautomatischer Kalender,Tastenton Ein/Aus, doppelteLED-Anzeige usw.Stromquelle Tough Solar-Ladesystem(Solarladesystem)Ungefähre Betriebsdauer Betriebsdauer ohne Belichtung nachder Batterie vollständiger Ladung:- Ca. 6 Monatebei normaler Verwendung derFunktionen.- Ca. 19 Monate beieingeschalteterEnergiesparfunktion.*Funktioniertmit der Genauigkeit einer normalenQuarzuhr (±15 Sekunden pro Monat)ohne Verbindung zu einemSmartphone.Außenrahmen: 51,5× 48,0× 13,9mmGesamtgewicht: Ca. 163 g*DieBluetooth®-Wortmarkeund das Logo sindeingetragene Marken vonBluetooth SIG, Inc.,und die Verwendungdieser Marken durchCasio Computer Co.,Ltd. erfolgt unterLizenz.EQS-920TRWasserbeständigkeit 100 MeterStoppuhr 1-Sekunden-Stoppuhr;Messkapazität:29'59"; Messmodi:abgelaufene Zeit,Zeiten für 1. und 2.PlatzierungWeitere Features Datumsanzeige,BatteriestandsanzeigeStromquelle SolarbetriebenGenauigkeit bei ±20 Sekunden pronormaler Temperatur MonatUngefähre Ca. 5 Monate (Von derBetriebsdauer der vollen Ladung, bisBatterie die Zeiger anhalten.)Außenrahmen: 56,0× 47,6× 12,5 mmGesamtgewicht: Ca. 170gIo EFR-564TRWasserbeständigkeit 100 MeterGenauigkeit bei ±20 Sekunden pronormaler Temperatur MonatStoppuhr 1/10-Sekunden-Stoppuhr;Messkapazität:59'59''99,abgelaufene Zeit,Zeiten für 1. und 2.PlatzierungWeitere Features DatumsanzeigeBatterielebensdauer 3 Jahre auf SR920SWAußenrahmen: 52,0× 48,9× 12,4mmGesamtgewicht: Ca. 172gPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/835177/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_900TR.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/835177/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_900TR.jpg) Photo - https://mma.prnewswire.com/media/835178/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_ (https://mma.prnewswire.com/media/835178/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_900TR.jpg)900TR.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/835178/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_900TR.jpg)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/835179/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_EFR_564TR.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/835179/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_EFR_564TR.jpg)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/835182/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_EQS_920TR.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/835182/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_EQS_920TR.jpg)Pressekontakt:Scott Branch07464 985068scott.branch@csm.comOriginal-Content von: Casio Computer Company Ltd, übermittelt durch news aktuell