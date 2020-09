Casio bringt Uhren der MT-G-Reihe mit neu entwickelter Doppelkernschutzstruktur auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire) - Casio Computer Co., Ltd. Gab heute die neuesten Modelle seiner stoßbeständigen G-SHOCK-Armbanduhren-Reihe bekannt. Die neuen MTG-B2000-Modelle gehören zu der MT-G-Uhrenserie, die dafür bekannt ist, die Eigenschaften von Metall und Harz optimal zu nutzen. Die MTG-B2000 kann mit einer Innovation aufwarten: Die Doppelkernschutzstruktur betont die Ästhetik und Haptik von Metall und behält gleichzeitig ein mittelgroßes Gehäuse bei.Bei den neuen MTG-B2000-Uhren wird die in früheren Uhren der MT-G-Serie verwendete Metallkernschutzstruktur durch die neue Doppelkernschutzstruktur mit carbonfaserverstärktem Harzgehäuse ersetzt, was ein noch geringes Gewicht möglich macht und wodurch die Stabilität von Carbonfasern ideal genutzt wird. Die Uhr verfügt über eine doppelte Struktur mit einem Carbonfaser-Einschalengehäuse, das Gehäuse und Gehäuseboden nahtlos verbindet. Diese ist von einem Metallrahmen umgeben, der der Uhr von allen Seiten einen edlen, metallischen Look verleiht. Die neue Struktur verleiht der Uhr mehr sichtbares Metall, während das beliebte mittelgroße Gehäuse und das geringe Gewicht beibehalten wurden, das bei dem 2018 erschienenen MTG-B1000-Modell so beliebt war. Die MTG-B2000-Uhren verfügen außerdem über Triple G Resist, um Stößen, Fliehkraft und Vibrationen standzuhalten, was sie besonders robust macht.Die Modelle MTG-B2000BD und MTG-B2000D verfügen beide über ein neues Schichtverbundband mit einem höheren Harzanteil, gepaart mit Metallteilen. Beide sind etwa 15 % leichter als das Vorgängermodell.* Die MTG-B2000B verfügt über ein weiches Urethanband für verbesserte Tragbarkeit und optimale Passform, was die Uhr besonders verwegen wirken lässt.* MTG-B1000D (2018 auf den Markt gekommen)Diese neuen Uhren sind die ersten der MT-G-Reihe, die mit drei Doppelspulmotoren für einen besonders schnellen Zeigerbetrieb ausgestattet sind. Zusätzlich zum Empfang von Radiowellen für die Zeitkalibrierung passt die Uhr die Zeit automatisch an, wenn sie über eine spezielle App mit einem Smartphone verbunden ist. Zu den weiteren herausragenden Funktionen zählt die automatische Zeitanpassung beim Wechsel von einer Zeitzone in die andere, ohne jegliches Zutun des Benutzers. Diese Eigenschaften machen die MTG-B2000-Modelle zur idealen stoßfesten Uhr auch im geschäftlichen Umfeld.Offizielle Website von G-SHOCK: https://world.g-shock.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1278106/MTG_B2000BD.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1278105/CASIO_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1278104/CASIO_2.jpg Pressekontakt:pr@casio.co.jp+81-3-5334-4830Original-Content von: Casio Computer Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell