Casio bringt G-SHOCK mit achteckiger Metalllünette auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire) - Metalluhr basierend auf der beliebten GA-2100 mit schlankem Profil und stromlinienförmigem DesignCasio Computer Co., Ltd. kündigte heute die neueste Ergänzung der G-SHOCK-Linie von stoßfesten Uhren an. Das neue GM-2100 basiert auf dem GA-2100, das für seine achteckige Form und sein stromlinienförmiges Design beliebt ist, verfügt jetzt aber über einen Metallrahmen für ein noch eleganteres Aussehen.Das 2019 erschienene Basismodell GA-2100 übernahm das Konzept der DW-5000C, der allerersten G-SHOCK, war aber ein digital-analoges Kombinationsmodell mit schlankem Profil und stromlinienförmigem Design. Mit seiner ausgeprägten achteckigen Form und dem schnörkellosen Design ist das GA-2100 weltweit eine beliebte Wahl, insbesondere bei jungen Leuten.Die neue GM-2100 behält die stromlinienförmige Form und das schlanke Profil der GA-2100 bei, fügt aber eine neue geschmiedete Metalllünette hinzu, um der Uhr ein schärferes Aussehen zu verleihen. Die Oberseite der Lünette ist mit einer runden Haarlinie versehen, die Seiten sind hochglanzpoliert, was ihr einen schönen metallischen Schimmer verleiht. Es sind Optionen mit blau-grauem (GM-2100N) und dunkelgrauem (GM-2100B) IP-Rahmen erhältlich, die zu jedem eleganten Stil passen. Die Zifferblätter sind mit einer Aufdampflackierung in neuen marineblauen, grünen und roten Farbtönen behandelt, um ansprechende metallische Farbschemen zu erzielen. Das Uhrenarmband hat eine quadratische Punktstruktur mit schrittweisen Variationen in der Punktgröße, was zu einem scharfen Look führt, der zum Zifferblattdesign passt.Modelle ZifferblattfarbeGM-2100-1A SchwarzGM-2100N-2A MarineblauGM-2100B-3A GrünGM-2100B-4A RotFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1559998/GM_2100_main.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1559997/GM_2100_4models.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1559996/GM_2100_1A_Bezel.jpgPressekontakt:CASIO PR81-3-5334-4830pr@casio.co.jp Ihre Kontaktinformationen werden für dieÖffentlichkeitsarbeit unseres Unternehmens verwendet. Bevor SieAnfragen sendenlesen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinie unter der untenstehendenURLdie die Details zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Datenerläutert. https://world.casio.com/privacy/Original-Content von: Casio Computer Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell