Casinos.de: Neues Online Casino Vergleichsportal erstattet Spielern ihre Einzahlung wenn Casinos die Auszahlung verweigern

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Webseite, deren Domain für einesechsstellige Summe erworben wurden, vergleicht und bewertet lizensierte OnlineCasino-Anbieter, die in Bezug auf Seriosität und Serviceangebot bis ins kleinsteDetail überprüft werden.Sollte ein Spieler seinen Gewinn von einem der empfohlenen Anbieter nichterhalten und es für die Einbehaltung der Gelder keinen angemessenen Grund geben,erstattet Casinos.de die erste Einzahlung im Wert von bis zu 500EUR.Die Internetseite bietet Nutzern außerdem von Experten verfasste Ratgeber zumSpielen im Internet und hilft ihnen, das für sie geeignetste Online Casinobasierend auf dem Bundesland, der bevorzugten Einzahlungsmethode oder dembevorzugten Spiel zu finden.Casinos.de wird von Blexr, einer Performance-Marketing-Agentur mit Sitz in Maltaund Barcelona und Spezialisierung auf Leadgenerierung, betrieben. Die Agenturinvestierte 450.000EUR um die Domain zu erwerben und ein seriösesVergleichsportal für den deutschen Markt aufzubauen.Paudie O'Reilly, einer der beiden Gründer von Blexr, sieht das Angebot einerEinzahlung-Zurück-Garantie als 'besonderen Ansatz, der seinesgleichen sucht'.'Unsere Nutzer sind auf der Suche nach einem Vergleichsportal, dem sie wirklichvertrauen können. Wir machen Nägel mit Köpfen. Wir beweisen unseren Nutzern,dass sie auf uns zählen können', fügt er hinzu.'Werden Sie aus irgendeinem Grund von einem von uns empfohlenen Casino-Anbieternicht so behandelt wie Sie es verdient haben, dann erhalten Sie von uns Ihr Geldzurück. Wir sind uns bei der Auswahl unserer Partner so sicher, dass wir unsdazu verpflichten, unser Versprechen einzuhalten und den Plan bis zum Endedurchzuführen.'Die Markteinführung fand im Januar statt, was Herr O'Reilly als den erstenSchritt zu einem künftigen Spitzenmarktanteil in Deutschland beschreibt.'Wir haben www.casinos.de ins Leben gerufen, um jenen deutschen Spielern, dieMarkenzeichen besonders schätzen, ein Gefühl der Sicherheit geben zu können.''Deutsche sind sehr erfahren im Umgang mit Computern und dem Internet und sindmanchmal zurecht bezüglich der Sicherheit und Rechtmäßigkeit von Internetseitenbesorgt. Daher waren wir uns von Beginn an bewusst, dass wir unseren deutschenNutzern neben bester Premiumqualität auch Zuverlässigkeit und Seriosität bietenmüssen.'Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1095721/Casinos_de_comparison_site.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1095720/Casinos_de_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141810/4531140OTS: BlexrOriginal-Content von: Blexr, übermittelt durch news aktuell