Casino.org: Online-Bewertungsportal für Casinos startet exklusives neues Automatenspiel im Las-Vegas-Stil in Partnerschaft mit Microgaming

Valletta, Malta (ots/PRNewswire) - Casino.org(https://casino.org/) freut sich sehr, die Markteinführung seinesbrandneuen exklusiven Automatenspiels Retro Vegas(http://www.casino.org/slots/retro-vegas/) bekannt zu gebenDas Casino-Bewertungsportal hat sich mit dem preisgekröntenOnline-Glücksspiel-Softwareanbieter Microgaming zusammengeschlossen.Dieses Projekt stellt Microgamings erstes Kooperationsprojekt miteiner Partnerwebsite dar. Das Spiel wurde von Microgamings XclusiveStudios erstellt und ist nach dem Geschmack der Casino.org-Spielergestaltet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn der Slot ist eingeschmeidig ablaufender, aufregender und gleichzeitig klassischerVideo-Automat.Retro Vegas verbindet die Aufregung der "Stadt der Sünde" miteinem Hauch von Nostalgie in Form seiner klassischen fünf Walzen unddem Layout mit neun Gewinnlinien. Ob Anfänger oderAutomatenspielexperte, dieses Video-Automatenspiel bietet allenSpielern die Chance, Räder zu drehen und zu gewinnen.Exklusive Spielfunktionen:JokerDie Jokersymbole sind hellrosa, mit dem Würfelbild von Casino.org.Sie bieten die Chance, eine gewinnende Zeile zu erstellen, indem sieals Ersatz für jedes andere beliebige Symbol dienen können. Wenn z.B. ein Diamant in der Linie fehlen sollte, fungiert der Joker an derrichtigen Stelle als Diamant.StreusymboleStreusymbole haben ein glänzendes blaues Bild eines Blitzes. Siesind dadurch etwas Besonderes, da sie nicht in einer gewinnendenReihe auftauchen müssen. Wenn Benutzer nach dem Drehen irgendwo aufden Walzen mindestens zwei Streusymbole sehen, gewinnen sie, ohneauch nur eine Reihe zu erstellen.David Sheldon, Chefredakteur:"Wir freuen uns, den Start des ersten exklusiven Automatenspielsvon Casino.org, Retro Vegas, bekannt zu geben, das in Zusammenarbeitmit Microgaming, einem weltweit führenden Anbieter vonOnline-Glücksspiel-Software, entwickelt wurde. Wir stehen seit über20 Jahren an der Spitze der Casino-Industrie und wir freuen uns sehr,uns mit dem größten Casino-Softwareanbieter der Weltzusammenzuschließen, um nun ein Flaggschiff-Spiel zu veröffentlichen,das Automatenspielfans auf der ganzen Welt begeistern und unterhaltenwird."Mehr über Casino.org:Casino.org ist weltweit die wichtigste Informationsstelle zuOnline-Casinos und Glücksspielen. Die Website versorgt Spieler miteiner Fülle von Informationen, um ihnen ein sicheres Online-Spielenzu gewährleisten und ihnen dabei zu helfen, mehr zu gewinnen. DieNachrichten, der Blog und die Anleitungen sind unübertroffen und dasgesamte Informationsangebot ist datengesteuert, unabhängig undunvoreingenommen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website hier:Casino.org (https://www.casino.org/)Um den Automaten zu spielen, gehen Sie bitte auf:http://www.casino.org/slots/retro-vegas/