CasinoOnline.de veröffentlicht kostenloses eBook zum Thema Online Casinos

Berlin (ots/PRNewswire) - Unter dem Titel Online Casinos - EinBlick hinter die Kulissen des Milliardenbusiness hat CasinoOnline.deein eBook veröffentlicht. Die kostenlose Publikation gibt einentiefen Einblick in die Branche und setzt sich eingehend mit OnlineCasinos sowie wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekten des OnlineGlücksspiels auseinander. Ein hilfreicher Wegweiser sowohl fürNeulinge als auch für erfahrene Online Glücksspiel Experten. Egalwelche Frage Sie zum Thema Online Casinos haben - in diesem eBookfinden Sie die passende Antwort! Als Spieler erfahren Sie, auf wasSie bei der Wahl eines Casinos achten sollten. Als Unternehmer oderInvestor erfahren Sie alles über die Unternehmensstruktur hintereinem Online Casino. Als Autor oder Journalist finden Sie eineverlässliche Quelle mit Forschungsergebnissen, Zahlen und Fakten überdie Branche.Weitere Informationen zum eBook:https://www.casinoonline.de/online-casinos-ebook.php"Wir verfolgen mit der Buchveröffentlichung das Ziel, viel Lichtins Dunkel zu bringen: Wir wollen interessierten Lesern und deutschenSpielern dabei helfen, die undurchsichtige Online Casino-Branchebesser zu verstehen." - Marcus Dörr, Buchautor und CasinoOnline.deChefredakteurInteressante Fakten aus dem Buch- Mehr als 40 Milliarden Euro setzt die Online Glücksspiel Brancheweltweit pro Jahr um.- Mehr als 1.000 Online Casino Seiten richten sich im Jahr 2019 andeutsche Spieler.- Rund 1,8 Milliarden Euro setzen Online Casinos jährlich inDeutschland um.- Online Casinos haben einen größeren Anteil am deutschen GlücksspielGesamtmarkt als stationäre Spielbanken.eBook ab ab sofort erhältlichOnline Casinos - Ein Blick hinter die Kulissen desMilliardenbusiness ist ab sofort erhältlich. Das eBook kann kostenlosals PDF auf CasinoOnline.de heruntergeladen werden und ist außerdemauf Amazon und weiteren Vertriebsplattformen verfügbar.PDF Download (https://www.casinoonline.de/pdfs/Online-Casinos--Ein-Blick-hinter-die-Kulissen-des-Milliardenbusiness-ebook.pdf) (kostenlos)Amazon (https://www.amazon.de/Online-Casinos-hinter-Kulissen-Milliardenbusiness-ebook/dp/B07TDRDBJ8/)Kobo (https://www.kobo.com/de/de/ebook/online-casinos-ein-blick-hinter-die-kulissen-des-milliardenbusiness)Goodreads (https://www.goodreads.com/book/show/47135507-online-casinos)Pressekontakt:Marcus DörrChefredakteur CasinoOnline.de+44(0)7783236710marcus@casinoonline.deOriginal-Content von: CasinoOnline.de, übermittelt durch news aktuell