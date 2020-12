Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - - Ermöglicht internationalen Unternehmen, ihre Verkäufer, Dienstleister oder Freiberufler in Indien direkt auf ihr lokales indisches Bankkonto zu bezahlen- Internationale Unternehmen können Geld in ihrer bevorzugten Währung senden, einschließlich USD, EUR, GBP, JPY- Während herkömmliche grenzüberschreitende Methoden wie Überweisungen und Wallet-Zahlungen zwei bis drei Tage für den Geldtransfer benötigen, ermöglicht Cashfree einen sofortigen 24x7 GeldtransferDas Unternehmen für Zahlungsverkehrs- und Bankentechnologie, Cashfree (https://www.cashfree.com/), hat die Lösung Global Payouts für sofortige grenzüberschreitende Zahlungen auf den Markt gebracht, die von internationalen Unternehmen genutzt werden kann, um ihre Verkäufer, Dienstleister oder Freiberufler in Indien zu bezahlen. Diese Lösung ermöglicht es Unternehmen, sofortige Überweisungen direkt auf lokale Bankkonten der Empfänger in indischen Rupien (INR) vorzunehmen, anstatt der üblichen Transaktionszeit von zwei bis drei Tagen bei traditionellen grenzüberschreitenden Geldtransfermethoden wie Überweisungen und Wallet-to-Wallet-Transfers.Der Start von Global Payouts ermöglicht es Cashfree, Unternehmen wie Fintechs, E-Commerce-Marktplätzen, Logistikplattformen, Remote-Personalvermittlungsplattformen etc. mit Sitz außerhalb Indiens eine sofortige, einfache und kosteneffiziente Möglichkeit für grenzüberschreitende Geldtransfers nach Indien anzubieten. Internationale Unternehmen können die Lösung von Cashfree nutzen, ohne eine Niederlassung in Indien gründen zu müssen. Während Unternehmen Zahlungen in 17 Währungen senden können, hilft die Lösung den empfangenden Partnern und Verkäufern auch bei der Beschaffung der notwendigen Zertifikate für ihre regulatorische Einreichung.Akash Sinha, CEO und Mitbegründer von Cashfree, sagte: "Da Indien der zweitgrößte Markt für grenzüberschreitenden Handel ist, erkannten wir die Notwendigkeit für eine schnelle, einfache und kostengünstige Möglichkeit, grenzüberschreitende Auszahlungen nach Indien zu tätigen. Mit Global Payouts öffnet Cashfree die Tür für internationale Unternehmen, um nahtlose grenzüberschreitende Zahlungen nach Indien zu automatisieren. Wir haben die Funktion mit einer Reihe unserer globalen Nutzer getestet und freuen uns, die Funktion allen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, die Auszahlungen nach Indien vornehmen möchten."Cashfree arbeitet mit globalen Unternehmen wie Shell, Tencent und HDFC Ergo mit seinen Lösungen für das Einziehen und Auszahlen von Zahlungen für deren Betriebe in Indien zusammen. In der ersten Phase von Global Payouts zielt Cashfree auf Unternehmen in den USA, LATAM, Mittlerer Osten, APAC und Afrika.Presseanfragen richten Sie bitte an: Elita Sequeira | +91-9740648708 | elita@cashfree.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1387178/Cashfree_Logo.jpgOriginal-Content von: Cashfree, übermittelt durch news aktuell