Cashback World und VELUX EHF Champions League verlängern Kooperation - BILD

Graz (ots) - Vor Beginn der neuen Saison haben die EHF MarketingGmbH, der Marketing-Zweig der European Handball Federation, und dieinternationale Shopping Community Cashback World ihre Kooperation umdrei Jahre verlängert. Im Zuge dieser Kooperation wird das 2017präsentierte VELUX EHF FINAL4 Cashback Programm fortgesetzt, dasHandballfans attraktive Einkaufsvorteile bietet.Handballfans können die Vorteile der VELUX EHF FINAL4 CashbackCard sowie des damit verbundenen Cashback Programms nutzen, welchesin mehreren Ländern und Sprachen verfügbar ist. Die Registrierung fürdas Programm ist auf cashback.ehffinal4.com möglich und völligkostenlos."Das VELUX EHF FINAL4 bietet Marken eine einzigartige Plattform,um Zehntausende von Handballfans zu erreichen. Diese Tatsache hatauch die Cashback World in ihrer Entscheidung bestärkt, dieZusammenarbeit zu vertiefen. Durch ihre Kooperation mit weiterenVereinen wird die Handball-Community gestärkt und es können neueBenefits und Innovationen für die Fan-Gemeinde entstehen", erklärtEHF Marketing Geschäftsführer David Szlezak.Mit dem schwedischen Verein IFK Kristianstad hat nun bereits diezweite Champions-League-Mannschaft eine Kooperation mit der CashbackWorld gestartet, nachdem im vergangenen Jahr schon Vardar Skopje, dietonangebende Mannschaft der mazedonischen Liga, ihr eigenes CashbackProgramm erhalten hat. Durch dieses Programm bekommen die Fans desVereins bei jedem Einkauf bei Partnerunternehmen der Cashback WorldGeld zurück. Interessierte können sich jederzeit kostenlos aufvardar-cashback.mk für das Cashback Programm registrieren.Ab 29. September 2018 wird IFK Kristianstad im Zuge derKooperation mit der Cashback World mit einem eigenenFanbindungsprogramm inklusive Newsletter- und CRM-Modul, einereigenen Cashback Card und Registrierungsflyern im vereinseigenenDesign ausgestattet. Die EHF Marketing GmbH unterstützt den Vereinbei der Einführung seines eigenen Cashback Programms, indem sie ihmunter anderem während der Matches der VELUX EHF Champions Leaguezusätzliche Werbeflächen zur Verfügung stellt.Das VELUX EHF FINAL4 Cashback Programm, das Vardar CashbackProgramm sowie das IFK Kristianstad Cashback Programm sindmaßgeschneiderte Fanbindungsprogramme, die es der EHF und denVereinen ermöglichen, ihre Zielgruppen gezielt auf Einkaufsvorteileaufmerksam zu machen. Die Fans erhalten bei jedem Einkauf beiweltweit 120.000 Partnerunternehmen bis zu 5% Cashback und ShoppingPoints. Zusätzlich kommt 1% der Einkaufssumme, die mit der VardarCashback Card oder der IFK Kristianstad Cashback Card von den Fansgeneriert wird, direkt den Projekten und Nachwuchsförderprogrammender Vereine zugute.Zwtl.: Über die EHF Marketing GmbHDie EHF Marketing GmbH ist eine Tochtergesellschaft der EuropeanHandball Federation. Das Unternehmen arbeitet eng mit Marketing- undMedienpartnern wie auch mit Europas Handballclubs zusammen, um dasPotenzial der Sportart auf dem internationalen Sportmarktbestmöglich zu vermarkten. Die EHF Marketing GmbH ist zuständig fürdie Vermarktungs- und Medienrechte der Vereinswettbewerbeeinschließlich der VELUX EHF Champions League, der WOMEN?S EHFChampions League und des Men?s EHF Cup. Mehr auf eurohandball.com,ehfCL.com und ehfFINAL4.com.Zwtl.: Über die Cashback WorldEine Zielgruppe der Cashback World sind Konsumenten, die beimEinkaufen vor Ort sowie beim Online Shopping weltweit Geld sparenmöchten (Cashback und Shopping Points). Mit den Cashback Solutionswerden alle Unternehmen angesprochen, die ein branchen- undländerübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. DieCashback World ist derzeit in 47 Märkten vertreten. 11 MillionenMitglieder nutzen bei rund 120.000 Partnerunternehmen weltweit dieEinkaufsvorteile. Die Cashback World engagiert sich bereits seitJahren im Breitensport und hat zahlreiche Kooperationen in denBereichen Fußball, Motorsport, Eishockey und Handball abgeschlossen,unter anderem mit dem SK Rapid Wien, der MotoGP? sowie demitalienischen Golfverband. Auch im CSR-Bereich ist die Cashback Worldaktiv und unterstützt die Child & Family Foundation, einen Verein,der bedürftige Kinder, Jugendliche und Familien fördert, sowie dieGreenfinity Foundation, einen Verein, der sich für nachhaltigenUmweltschutz einsetzt.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Cashback World:Mag. 