Die Cashback World und KK Crvena zvezda bauen ihre Kooperation aus - BILD

Graz (ots) - Nach dem Kick-off Ende Januar bauen dieinternationale Shopping Community Cashback World und der serbischeBasketballverein KK Crvena zvezda ihre Partnerschaft weiter aus.Durch die Kooperation wird der KK Crvena zvezda mit seinem Programmrund um die multifunktionale Zvezda? Cashback Card Teil derinternationalen Shopping Community. Diese bietet ihren 8 MillionenMitgliedern zahlreiche attraktive Einkaufsvorteile.Im Zuge einer Pressekonferenz am 29.03.2018 in Belgradpräsentierten der KK Crvena zvezda und die Cashback World die nächsteStufe ihrer Kooperation der Öffentlichkeit."Nach langer Vorbereitungszeit verteilen wir am Freitag beim Spielgegen Real Madrid erstmals die multifunktionale Zvezda? CashbackCard. In den kommenden Tagen werden wir die Zvezda?-Community auf allunseren Kanälen über die Vorteile der Karte informieren. DiesesProgramm ist von großer Bedeutung für unseren Verein", erklärt FilipSunturli?, Marketing Director von KK Crvena zvezda."Es ist uns eine Ehre, mit einem der führenden Sportclubs Serbienszusammenarbeiten zu dürfen. So können wir gemeinsam den Fans undMitgliedern des Vereins zahlreiche Vorteile bieten", freut sichVladan Bu?kovi? von der Cashback World.Zwtl.: Das KK Crvena zvezda Zvezda? Cashback Programm* Die Mitglieder des KK Crvena zvezda Zvezda? Cashback Programmserhalten bei allen Einkäufen, die sie online oder im stationärenHandel bei einem der auf cashbackworld.com gelistetenPartnerunternehmen tätigen, bis zu 5% Cashback und sammeln zusätzlichShopping Points, die sie für spezielle Deals der Partnerunternehmeneinlösen können.* Die Shoppingvorteile können von den Mitgliedern des KK Crvenazvezda Zvezda? Cashback Programms bei ihren Einkäufen bei über 80.000Partnerunternehmen genutzt werden - und das in 47 Ländern weltweit.Allein in Serbien stehen ihnen über 360 Partnerunternehmen zurVerfügung.* 1% der Einkaufsumme, die die Fans im Rahmen des KK Crvena zvezdaZvezda? Cashback Programms generieren, fließt automatisch inProjekte, die der Verein unterstützt.* Das Programm ermöglicht es auch kleinen Unternehmen, Teil derinternationalen Shopping Community zu werden und ihren KundenEinkaufsvorteile zu gewähren.Zwtl.: Über den KK Crvena zvezdaDer KK Crvena zvezda wurde am 04.03.1945 gegründet. Seitdem gewannder Verein 18 nationale Meisterschaften, 9 nationale Pokale und denEuropapokal der Pokalsieger. Der Verein konnte sich dreimal zumSieger der ABA-Liga küren. Viele Spieler konnten zudem Medaillen beiOlympischen Spielen sowie bei Welt- und Europameisterschaftengewinnen. Als aktueller Meister der ABA-Liga und Gewinner derserbischen Meisterschaft ist der KK Crvena zvezda der einzigeregionale Vertreter in der Euroleague und der Verein mit den meistenFans in der gesamten Region.Zwtl.: Über die Cashback WorldEine Zielgruppe der Cashback World sind Konsumenten, die beimEinkaufen vor Ort sowie beim Online Shopping weltweit Geld sparenmöchten (Cashback und Shopping Points). Mit den Cashback Solutionswerden alle Unternehmen angesprochen, die ein branchen- undländerübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. DieCashback World ist derzeit in 47 Märkten vertreten. 8 MillionenMitglieder nutzen bei rund 80.000 Partnerunternehmen weltweit dieEinkaufsvorteile. Die Cashback World engagiert sich bereits seitJahren im Breitensport und hat zahlreiche Kooperationen in denBereichen Fußball, Motorsport, Eishockey und Handball abgeschlossen,unter anderem mit dem SK Rapid Wien, der MotoGP?, der EuropeanHandball Federation sowie dem italienischen Golfverband. Auch imCSR-Bereich ist die Cashback World aktiv und unterstützt die Child &Family Foundation, einen Verein, der bedürftige Kinder, Jugendlicheund Familien fördert, sowie die Greenfinity Foundation, einen Verein,der sich für nachhaltigen Umweltschutz einsetzt.