Die Cashback World und die Federação Portuguesa de Golfe vereinbaren Kooperation - BILD

Graz (ots) - Der portugiesische Golfverband Federação Portuguesade Golfe (FPG) und die internationale Shopping Community CashbackWorld gehen gemeinsame Wege. Durch die Kooperation und die Einführungdes FPG Cashback Programms wurde die FPG Teil der Shopping Community.Diese bietet ihren 11 Millionen Mitgliedern weltweit zahlreicheattraktive Einkaufsvorteile.Im Zuge einer Presseveranstaltung am 13.09.2018 in Lissabonpräsentierten die FPG und die Cashback World das FPG CashbackProgramm der Öffentlichkeit. Im Zuge der Zusammenarbeit stellt dieCashback World der FPG ein innovatives Fanbindungsprogramm zurVerfügung, das unter anderem die FPG Cashback Card, eine Cashback Appsowie ein Online-Shoppingportal im Design des Verbands umfasst.Das Programm startete bereits im Juli mit dem Versand derVerbandsmitgliedskarten, die zugleich mit einer Cashback-Funktionausgestattet sind. Zusätzlich können sich nun auch Golf-Fans ihreeigene FPG Cashback Card sichern, die es ihnen ermöglicht, bei jedemEinkauf bei einem von 120.000 Partnerunternehmen weltweit zuprofitieren."Wir freuen uns sehr, dass wir diese Kooperation mit derrenommierten Shopping Community Cashback World vereinbart haben. Sokönnen wir den Verbandsmitgliedern und den Fans des Golfsportszahlreiche Vorteile bieten und den Sport auf diese Weise nochattraktiver machen", erklärt Miguel Franco de Sousa, Präsident derFPG."Die Partnerschaft mit der FPG ist für uns ein weitererMeilenstein in unserem Breitensport-Engagement. Im Zuge dieserKooperation können wir der FPG ein innovatives Vorteilsprogramminklusive einer Cashback Card anbieten. So können die Mitglieder desFPG Cashback Programms bei all ihren Einkäufen - online oder imstationären Handel - Geld zurückbekommen", freut sich Miguel Costa,Geschäftsführer von myW Portugal, Unipessoal Lda, dem Betreiber derCashback World in Portugal.Zwtl.: Das FPG Cashback Programm* Die Mitglieder des FPG Cashback Programms erhalten bei allenEinkäufen, die sie online oder im stationären Handel bei einem derauf cashback.fpg.pt gelisteten Partnerunternehmen tätigen, bis zu 5%Cashback und sammeln zusätzlich Shopping Points, die sie fürspezielle Deals der Partnerunternehmen einlösen können.* Die Shoppingvorteile können von den Mitgliedern des FPG CashbackProgramms bei ihren Einkäufen bei über 120.000 Partnerunternehmengenutzt werden - und das in 47 Ländern weltweit. Allein in Portugalstehen ihnen rund 1.570 Partnerunternehmen zur Verfügung.* 1% der Einkaufsumme, die die Fans im Rahmen des FPG CashbackProgramms tätigen, kommt automatisch der Entwicklung des Golfsportsin Portugal zugute.* Das Programm ermöglicht es auch kleinen Unternehmen, Teil derinternationalen Shopping Community zu werden und ihren KundenEinkaufsvorteile zu gewähren.Zwtl.: Über die Federação Portuguesa de GolfeDie am 20. Oktober 1949 als Non-Profit-Organisation gegründeteFederação Portuguesa de Golfe (FPG) verantwortet die Organisation undKontrolle von Golfturnieren in Portugal und ist dabei in allen Teilendes Landes aktiv. Zusätzlich fördert sie die Entwicklung des Sportssowie die Nachwuchsarbeit, organisiert Trainingsevents, vertritt dieInteressen ihrer 15.000 Verbandsmitglieder und repräsentiert denportugiesischen Golfsport auf internationaler Ebene. Die FPG leitetdas Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor, einAusbildungszentrum, das auch die nationale Golfschule und den JamorGolf Club umfasst. Die FPG gehört außerdem der R&A, der European GolfAssociation, der International Golf Federation, der European DisabledGolf Association (EDGA), der International Pitch and Putt Association(IPPA), dem portugiesischen Sport-Dachverband Confederação doDesporto de Portugal und dem Nationalen Olympischen Komitee Portugalsan.Zwtl.: Über die Cashback WorldDie internationale Shopping Community Cashback World bietetKonsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online Shoppingweltweit Geld sparen möchten, attraktive Einkaufsvorteile (Cashbackund Shopping Points). Mit den Cashback Solutions stellt die CashbackWorld Unternehmen ein unkompliziertes und innovativesKundenbindungsprogramm zur Verfügung, das es ihnen erlaubt, Teildieser Einkaufswelt zu werden. Die Cashback World ist derzeit in 47Märkten vertreten. 11 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 120.000Partnerunternehmen weltweit die Einkaufsvorteile. Die Cashback Worldengagiert sich bereits seit Jahren im Breitensport und hat zahlreicheKooperationen in den Bereichen Fußball, Motorsport, Eishockey, Golfund Handball abgeschlossen, unter anderem mit dem SK Rapid Wien, derMotoGP?, der European Handball Federation sowie dem italienischenGolfverband. 