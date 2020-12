Cashback World: Professionelle Kundenbindung für KMU

Köln (ots) - Die internationale Shopping Community Cashback World lässt mit ihrem noch weiter verbesserten Kundenbindungsprogramm international aufhorchen. Damit können vor allem auch kleine und mittlere Unternehmen Kundenbindung auf professionellem Niveau betreiben.Das Kundenbindungsprogramm der Cashback World hat bereits 150.000 Unternehmen aller Branchen in 51 Ländern überzeugt. Besonders großer Beliebtheit erfreut es sich bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die auf der Suche nach effizienten und leistbaren Tools sind, um neue Kunden zu gewinnen und bestehende zu halten. Die Cashback World bietet dafür eine effiziente Lösung, das „Premium Partner Program“.„Unsere Premium Partner bekommen von uns ein komplettes Neu- und Stammkundenbindungsprogramm mit allem, was sie für ihren Geschäftserfolg brauchen. Damit können sie professionelles Marketing betreiben und sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil vor Ort verschaffen“, betont Florence Hausemann, Geschäftsführerin von myWorld Germany, dem Betreiber der Cashback World in Deutschland.Ein umfassendes Rundum-PaketDas „Premium Partner Program“ enthält eine Fülle von Funktionen und Modulen, von denen die Unternehmer ganz individuell jene nutzen können, die sie gerade benötigen. Die Möglichkeiten reichen von der einfachen Registrierung und Verwaltung von Neu- und Stammkunden über das Aushändigen von Kundenkarten bis hin zur schnellen Umsatzerfassung. Über spezielle Module können außerdem mit nur wenigen Klicks Newsletter an ausgewählte Zielgruppen verschickt, Kundenumfragen gemacht und spezielle Rabatt-Deals erstellt werden, die neue Kunden ins Geschäft locken. Auch ein Statistik-Modul steht zur Verfügung, um alle umsatzrelevanten Bereiche des Unternehmens auswerten zu können.Zugänglich sind diese Funktionen über eine eigene, übersichtliche Software, die per Browser oder App aufgerufen werden kann. „Unsere UTERM-Software ist vom Büro oder Geschäft aus, aber auch von unterwegs verfügbar“, erklärt Hausemann. „So können unsere Partner zum Beispiel auch im Außendienst direkt vor Ort einen neuen Stammkunden registrieren und nicht erst nachträglich im Büro – einfach und effizient!“Von der Shopping Community profitierenAls Teil der internationalen Shopping Community werden Premium Partner – wie alle anderen Partner der Cashback World auch – auf der Website cashbackworld.com und der kostenlosen Cashback App gelistet. So werden sie von den weltweit 15 Millionen Shoppern und Partnern der Cashback World leicht gefunden. „Aus unserer Community ergeben sich so für die Unternehmen außerdem viele Möglichkeiten, mit anderen Partnern zu günstigen Konditionen B2B-Geschäfte zu machen und somit die Einkaufsvorteile selbst zu nutzen“, so Hausemann. Mehr Informationen gibt es auf partner.cashbackworld.com (https://partner.cashbackworld.com/at/retail).Über die Cashback WorldDie internationale Shopping Community Cashback World bietet Konsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online-Shopping weltweit Geld sparen möchten, attraktive Einkaufsvorteile (Cashback und Shopping Points). Zusätzlich stellt die Cashback World Unternehmen ein effizientes und innovatives Kundenbindungsprogramm zur Verfügung, das es ihnen erlaubt, Teil dieser Einkaufswelt zu werden. Die Cashback World ist derzeit in 51 Märkten vertreten. 15 Millionen Kunden nutzen bei rund 150.000 Partnern weltweit die Einkaufsvorteile. Mehr auf www.cashbackworld.com (http://www.cashbackworld.com/) und partner.cashbackworld.com (https://partner.cashbackworld.com).Pressekontakt:Fullstop Public RelationsMiriam GüntherMobile: +49 170 5288580E-Mail: m.guenther@fullstoppr.comOriginal-Content von: mediaWorld Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell