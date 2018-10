München / Kreuzlingen (ots) -Im Hinblick auf das Jahr 2019 wurden jetzt für die weeMarketplaceAG, eine Gesellschaft unter dem Dach der Swiss Fintec Invest AG,Kreuzlingen (CH), entscheidende Weichen gestellt: Im Rahmen dereuropaweiten Metropolenstrategie vermeldet der Pilot bei derMarkterschließung von München nachhaltige Erfolge, denn bereits gut1.000 lokale Einzelhändler haben sich in der bayerischenLandeshauptstadt im Rahmen der Kampagne "wee love München" demCashback-System "wee" angeschlossen.CRM-Expertenteam an der Seite von "wee"Verantwortlich für die strategische Markterschließung und dieBelebung des wee Marktplatzes ist Jan Boluminski (49), Ex-Consultantvon Roland Berger und Mitbegründer von Payback, dem inzwischengrößten deutschen Bonusprogramm. Der wee Marktplatz vernetztOnline-Shopping unter wee.com mit über 1.000 namhaften Onlineshopsmit dem stationären Einzelhandel. Beim Online-Einkauf hier als "wee"erzielte Rabatte (ein wee = ein Euro) können vom Konsumentenausschließlich beim Einkauf im Einzelhandel eingesetzt, oder,alternativ, auf das eigene Girokonto ausbezahlt werden.München wurde "geknackt""Im schwierigen Münchner Einzelhandel", so Boluminski, der mitseinem Team an CRM-/Loyality-Spezialisten der internationaloperierenden Envolved GmbH für "wee" eingesourced wurde, "haben wirjetzt den Proof of Concept angeliefert. Ich bin mir sicher dieZielmarke von 4.000 angeschlossenen Einzelhändlern vor Ort bisspätestens im ersten Quartal 2019 final zu knacken. 400.000Münchnerinnen und Münchner dürfen sich dann auf lukrative Rabattebeim Einkauf mit der weeApp und weeCard freuen."Auf Basis der im Münchner Markt aufgebauten Kompetenzen erfolgtder weitergehende Roll Out von "wee" in 20 europäischen Metropolen ab2019, parallel begleitet vom intensiven Ausbau des Portals wee.com.E-Money-Lizenz als Garant für europäische ExpansionÜber die Zusammenarbeit mit einer namhaften Bank sichert sich dieweeMarketplace AG weitergehende Assets beim Marktfortschritt: DiesePartnerschaft wird den Zugriff und die Nutzung einer E-Money-Lizenzfür die europäische Expansion beinhalten. Dr. Leo Schrutt (61),Präsident des Verwaltungsrats der Swiss Fintec Invest AG, freut sichüber die aktuell positive Entwicklung: "Mit den Erfolgen bei derBelebung des weeMarketplace, hier unterstreiche ich zudem dieerfolgreichen Fortschritte mit dem weltweit ersten offenenArena-Bezahlsystem in unserer eigenen weeArena, sowie der künftigenNutzung einer E-Money-Lizenz, steht der Umsetzung unsererUnternehmensstrategie jetzt nichts mehr im Wege." Um welche Bank essich bei der nachhaltigen Partnerschaft handelt, wird nach erfolgterRatifizierung der Verträge im Kontext der folgenden strategischenSchritte formal kommuniziert.PS:Als Service bieten wir Ihnen nutzungsrechtsfreies Bildmaterial(Fotos, Bewegtbild) zum Downloaden an unterhttp://blog.wee.com/presse/Über eine Veröffentlichung und die Zusendung des entsprechendenBelegs würden wir uns sehr freuen. Informationen zu wee:https://wee.com/Medienkontakt:weeMarketplace AGMediensprecher/Public RelationsTilmann Meuserc/o CP/CONSULT Consulting Services GmbHTel: +49 (0) 201 / 890699-15; mobil: +49 (0) 177 / 8095117meuser@cp-cs.deOriginal-Content von: weeCONOMY AG, übermittelt durch news aktuell