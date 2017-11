Bad Tölz / München / Kreuzlingen (ots) -Es war eine Atmosphäre wie in den besten Zeiten der CSU,vergleichbar dem traditionellen Aschermittwoch in der PassauerNibelungenhalle, als Dr. Edmund Stoiber zum Tiroler Schützenmarsch inder Bad Tölzer weeArena Einzug hielt. Standing Ovations der 2.800Gäste aus 19 Ländern weltweit begleiteten den Key-Note-Speaker (denLink zur Rede finden Sie am Ende dieser Mitteilung) bei derweeConvention, einer Art Jahreshauptversammlung von "Family andFriends" der Schweizer weeConomy AG auf dem Weg zur Bühne. Im Vorfeldinformierten CEO Ewald Schmutz und die Vorstände der MPM Group überdie ehrgeizigen Ziele, die für 2018 auf der Agenda stehen.weeConomy-Gründer und Mehrheitsaktionär Cengiz Ehliz, gebürtig ausBad Tölz, war nach zwei Tagen Non-Stop-Programm in der weeArenaüberglücklich: "Vor neun Monaten habe ich davon geträumt, in meinerHeimatregion das Cashback-System "wee" einzuführen und mit demregional bedeutendsten Sportclub, dem EC Bad Tölz, nachhaltig zuverknüpfen." Innerhalb kürzester Zeit wurde aus dem Traum Realität:Nach aufwändigen Marktrecherchen qualifizierte sich die bayerischeRegion Oberland gegenüber elf anderen als globale Pilotregion.Bereits heute gilt die Vernetzung von lokalem und regionalemEinzelhandel mit der weltweit ersten weeArena und dessen VorzeigeklubEC Bad Tölz als multiplizierbare Blaupause für 25 anstehendeweeArenen, die nach gleichem Konzept in den nächsten fünf Jahrenweltweit folgen sollen. Der Clou dabei, der das Cashback-Systemeinzigartig macht: Konsumenten können die lukrativen Rabatte, die siebeim Kauf in bis zu 1.000 Online-Shops unter wee.com erhalten, nurbeim Einzelhandel einsetzen, also beim Bäcker, Metzger, Friseur umdie Ecke.... Diese Rabatte werden als "wee" (ein "wee" = ein Euro)auf der weeCard oder der weeApp gesammelt. Und wer noch mehr sparenwill: kein Problem - das "wee"-Guthaben kann problemlos auf daseigene Girokonto transferiert werden.Polit-Ikone Stoiber fand bei seinem Heimspiel in der mehrere Tageund Nächte umgebauten Eishalle, die einem Premium Oktoberfest-Zeltglich, gleich zu Beginn die richtigen Worte zum "wee"-Konzept, mitdem der Einzelhandel gegenüber dem Online-Shopping punktet: "Ichfinde die Idee, die hinter der weeConomy steht, nämlich dem kleinenund mittelständisch geprägten Einzelhandel den Übergang in dasdigitale Zeitalter zu erleichtern, wegweisend und richtig."Der Ex-Ministerpräsident holte in seiner Rede aus, verwies aufseine Erfahrungen als Aufsichtsrat bei ProSiebenSat.1, Deloitte unddem FC Bayern München, als er über die finanziellen und personellenAnstrengungen sprach, die mit der Revolution der Digitalisierungverbunden sind. Er verglich diese mit der industriellen Revolutiondes 19. Jahrhunderts. Mit Gespür für die vielen Einzelhändler undkleinen KMUs im Publikum fokussierte der Bundeskanzler-Kandidat von2002 diesen Aspekt: "...Aber nicht jeder kleine Betrieb hat dasPersonal und das Geld für die weite Welt des Online-Shoppings.Meistens lohnt es sich für einen Bäcker oder Friseur auch nicht, dieganze Palette der Internet-Dienstleistungen vorzuhalten." VierfacherSzenenapplaus des Publikums und "Standing Ovations" unterbrachenseine Rede, die simultan in neun Sprachen für die ausländischen Gästeaus Italien, Schweden, Slowakei, Tschechien, Slowenien, Kroatien,England, Frankreich, Benelux übersetzt wurde. "Aber auch ein kleinesUnternehmen im Einzelhandel", so Stoiber, "muss im Wettbewerb mit dengroßen Einkaufszentren, den Einzelhandelsketten und den boomendenInternet-Shops mithalten können. Dem unternehmerischen Mittelstandbleibt gar nichts anderes übrig, als sich der digitalen Revolution zustellen und sie aktiv für ihr Geschäft zu nutzen."Der "Altmeister" hatte sichtlich Spaß mit diesem Thema bei demaufgeschlossenen Publikum, er sprach dann mit freier Rede über Europazu den Themen Subsidiarität und zur Regulierung des Mittelstandes. Erstreifte die europäische Sicherheitspolitik und das Asylrecht,kommentierte den Protektionismus von Donald Trump und gab kurzweiligAusblick in die notwendige Positionierung von Europa gegenüber China,Südostasien, Russland und den USA. Seine persönliche Botschaft an denVisionär und globalen Unternehmer mit Tölzer Wurzeln: "Sie, HerrEhliz, und Ihre dynamische Truppe von weeConomy stoßen gezielt indiese Marktlücke hinein, indem sie gerade in kleineren Städten wieBad Tölz den dortigen Einzelhandel mit ihrem "wee"-Systemunterstützen. Damit tragen Sie auch zum Erhalt der traditionellenbayerischen Lebensart mit seinen Dorfläden und kleinen Betriebenbei."Mit Spannung erwartet wurde auch der Vortrag von weeConomy-CEOEwald Schmutz aus Kreuzlingen/Schweiz, der über anstehendeKapitalmarkt-Maßnahmen referierte und die anstehende Reformation derUnternehmensstruktur präsentierte. Dies alles im Einklang mit derUnternehmensphilosophie, die beinhaltet, die Mitarbeiter, Vertriebs-und Geschäftspartner rechtzeitig und umfassend über die anstehendenMeilensteine aus erster Hand zu informieren."Aktuell stehen wir kurz vor der Freigabe der E-Geld-Lizenz",verkündetet Schmutz dem applaudierenden Publikum, "das bedeutetPassbording in allen für uns relevanten europäischen Ländern."Parallel hierzu wird der digitale weeMarktplatz weiter visualisiertund dynamisiert. Das bedeutet konkret: Der Händleraufbau und dasEndkundenwachstum erfolgen weiterhin mit oberster Priorität, und zwarOnline wie Offline. In Sachen Finanzierung dieser transnationalenWachstumsstrategie werden laut Schmutz Finanzmittel im dreistelligenCHF-Millionenbereich benötigt. Diese "sollen nach Einführung an derBörse Euronext 2017 durch einen höherklassigen Segmentwechsel undweitere Finanzierungsrunden über die Börse unter Ausnutzungsämtlicher zur Verfügung stehenden Möglichkeiten akquiriert werden."Der agile Ex-Banker ist sehr zuversichtlich, wenn er abschließt: "Wirsind sehr optimistisch, dass wir unsere Ziele erreichen. Dabei stehtein Ziel immer im Fokus: Mehrwerte für die bestehenden undzukünftigen Aktionäre der wee.com AG zu kreieren und erfolgreichumzusetzen." Die weeConomy AG gibt sich selbstbewusst auf dem Weg zumBlue Chip in Sachen Mobile Payment!Zahlreiche Multiplikatoren aus Wirtschaft, Regionalpolitik,Verwaltung, Wissenschaft, Kunst und Kultur waren der Einladung vonEhliz zur weeConvention gefolgt, so auch Kultfußballer Ulf Kirstenmit Sohn Benny, wie auch die aktuellen und ehemaligen Boxer-ChampionsShefat Isufi und Levent Cukur mit Sohn Emre.Es war die Idee von Ehliz einen Tag vor der weeConvention die Toreder weeArena für die Gäste aus dem Oberland zu öffnen: "Wir habensehr viel Geld in den Umbau der Eishalle in eine funktionierendeKongresshalle investiert", resümiert der globale Unternehmer,"insofern wollten wir die heimische Bevölkerung teilhaben lassen unduns mit einer Mega-Party bedanken." Dies ist gelungen: Am Samstagveranstaltete die weeConomy AG tagsüber die Winter Wiesn mit einemWinterdorf outdoor und in der weeArena freuten sich tagsüber gut1.000 Gäste über den Oberländer Fünfkampf mit traditionellbayerischen Disziplinen wie Holzhacken, Biertragl-Stapeln, Nageln,etc. sowie über Show-Acts wie The Heimatdamisch und den TölzerKnabenchor. Ab 20.00 Uhr ging dann sprichwörtlich die Post ab. Unterdem Motto "Alpen-Pop trift Tölzer Rock" gaben sich die LokalmatadorenThe Heimatdamisch und DJ Ötzi mit Band die Ehre. 3.000 begeisterteGäste standen auf den Bänken im Innenraum und auf den Sitzen derTribüne. Vergleichbares hatten das Oberland und Bad Tölz noch niegesehen. Fortsetzung folgt mit tollen Events im Sommer 2018.Bad Tölz und die Region dürfen sich freuen: einerseits auf dieMaßnahmen zur Umsetzung als globale Mobile Payment-Region,andererseits auf Delegationen der zunächst 19 "wee"-Länder, die denPiloten bei sich umsetzen möchten und darüber hinaus, die Spatzenpfeifen es bereits von den Dächern, auf ein verstärktes Engagementbei den Tölzer Löwen. 