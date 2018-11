"Cash & Carry" - ZDF dreht 16. "Nachtschicht" (FOTO)

Mainz (ots) -Ein neuer Film der ZDF-Krimireihe "Nachtschicht" mit demArbeitstitel "Cash & Carry" entsteht derzeit in Hamburg. Auch den 16.Film hat Autor und Regisseur Lars Becker dem Team des KDD,dargestellt von Armin Rohde, Barbara Auer, Minh-Khai Phan-Thi, TedrosTeclebrhan und Özgür Karadeniz, auf den Leib geschrieben.Mitten in der Nacht wird eine Einkaufsstraße gesperrt. Ein Mannleitet die wenigen Autos um, auch einen Streifenwagen. Eigentlichkein Problem. Allerdings ist Harry Tönnies (Benno Fürmann) heute aufdem Wagen - und der ahnt, dass hier was nicht stimmt. Er fährt rechtsran und verlangt Auskunft von dem Mann vom Absperrdienst, dereigentlich Balou (Lefaza Klinsmann Jovete) heißt und in Wahrheit derKomplize von Norman (Pit Bukowski) ist. Der hockt unweit derStraßensperre auf einem Gabelstapler, reißt unter großem Getöse einenGeldautomaten aus der Wand und lädt ihn auf einen Kleinlaster. Alsder Automat verladen ist, rennt Balou los, springt in den Wagen undrast mit Norman davon. Harry Tönnies und seine Partnerin Milla(Friederike Becht) nehmen die Verfolgung auf und können die Diebestellen. Während Milla Verstärkung ruft, fordert Harry die Gangsterauf, sich zu ergeben. Balou folgt der Aufforderung, aber Norman kommtgerade erst aus dem Knast. Und da will er auf keinen Fall wieder hin.In weiteren Rollen spielen Albrecht Ganskopf, Nadeshda Brennicke,Liz Baffoe, Hassan Akkouch, Maximilian Brückner, Lorna Ishema undJerry Kwarteng."Nachtschicht" ist eine Produktion der Network Movie Film- undFernsehproduktion GmbH & Co. KG, Köln. Die Produzenten sind WolfgangCimera und Bettina Wente. Die Redaktion im ZDF hat Daniel Blum. DieDreharbeiten dauern voraussichtlich bis 10. Dezember 2018. EinSendetermin für den "Fernsehfilm der Woche" steht noch nicht fest.https://twitter.com/ZDFpressehttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/nachtschichtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell