Frankfurt am Main (ots) -- Innovative Live Quizshow auf dem Smartphone- Revolutioniert das Fernseherlebnis durch Interaktion mit demModerator- Wandelt jeden Zuschauer zu einem Teilnehmer der ShowMit der neuen Live-Quizshow-App "CashBattle" kann der Zuschauertäglich bares Geld gewinnen - direkt von dem Smartphone auf dasKonto. Die interaktive App ermöglicht jedem Android- und iOS-Nutzer,Teil eines innovativen Konzeptes zu werden und sein Wissen unterBeweis zu stellen."Wir sind sehr stolz, mit CashBattle die Verbindung zwischenklassischen TV-Quizformaten und modernen App-Technologien zu schaffenund somit allen Quiz-Fans ein neues digitales Erlebnis zu bieten - inEchtzeit und mit realem Moderator direkt auf das Smartphone", soLukas Franczyk, Projektleiter "CashBattle".Der Quizmaster führt den Zuschauer durch die Sendung und moderiertdie Show täglich live um 19 Uhr. Dabei stellt er zehn Fragen und gibtjeweils drei Antwortmöglichkeiten vor. Für die Beantwortung jederFrage bleiben zehn Sekunden Zeit. Die Interaktion mit dem Moderatorfindet statt, indem der Zuschauer eine der drei Antwortmöglichkeitenauf dem Handydisplay antippt. Jeder, der alle Fragen korrektbeantwortet, erhält echtes Geld, das direkt auf das Konto desGewinners geht. Bei mehreren Gewinnern wird das Preisgeld unterdiesen aufgeteilt.Während bei klassischen Quizshows im Fernsehen immer nur einKandidat sein Wissen unter Beweis stellen kann, ermöglicht CashBattleallen Zuschauern gleichermaßen die Teilnahme am Quiz und somit eineGewinnchance. Einzige Voraussetzung dafür ist die Nutzung derCashBattle App, die im App Store sowie im Play Store zum Download zurVerfügung steht.Um die Gewinnchance zu erhöhen hat jeder Zuschauer dieMöglichkeit, pro Spiel einen Joker einzusetzen. Für die erfolgreicheEinladung eines Freundes zur App erhalten beide Beteiligten ein"Extra-Leben". Damit kann der Zuschauer eine Frage falsch beantwortenund bleibt weiterhin im Spiel.Der große Zuspruch der Zuschauer zeigt sich in der täglichsteigenden Teilnehmer-Rate. Ausgesprochenes Ziel sind 100.000Teilnehmer bis Sommer 2018.Weitere Informationen finden Sie auch auf www.cashbattle.com undauf Instagram https://www.instagram.com/cash.battle/ sowie Facebookhttps://www.facebook.com/CashBattle.Official/.Über Tecnotainment:2017 gegründet möchte Tecnotainment das Fernseherlebnis mit derApp CashBattle revolutionieren. Wir verstehen uns alsInnovationsvorreiter und kombinieren die Möglichkeit der Interaktiondes Zuschauers mit den klassischen Fernsehelementen. Wir sind dieLive Quizshow für jeden.Pressekontakt:Lukas FranczykProjektleiterTel / +49 6196 8022 127Mobile / +49 172 2133 418Email / lukas@tecnotainment.comOriginal-Content von: Tecnotainment GmbH, übermittelt durch news aktuell