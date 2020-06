Casey’s General Stores: Lohnt sich das?

Für die Aktie Casey's General Stores stehen per 17.06.2020, 04:50 Uhr 154.32 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Casey's General Stores zählt zum Segment "Lebensmitteleinzelhandel".

Casey's General Stores haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Casey's General Stores heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 75,48 Punkten, zeigt also an, dass Casey's General Stores überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Casey's General Stores hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Casey's General Stores-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Casey's General Stores-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 6 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (175,89 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 13,98 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 154,32 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Casey's General Stores eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,85 Prozent liegt Casey's General Stores 1,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,78. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.