Casey’s General Stores: Ist jetzt alles möglich?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Casey's General Stores, die im Segment "Lebensmitteleinzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 20.11.2019, 18:49 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 172.24 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Casey's General Stores auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Casey's General Stores liegt bei 9,05, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Casey's General Stores bewegt sich bei 34,14. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Casey's General Stores wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Casey's General Stores auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Casey's General Stores niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Der Unterschied beträgt 1,87 Prozentpunkte (0,75 % gegenüber 2,62 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".