Case Study: Wie CosmosDirekt Zusatzgeschäfte mit Abbrechern generiert

Bonn (ots) - Im Rahmen der Case Study zeigt die artegic AG, wieCosmosDirekt durch eine zielgruppenspezifische Reaktivierungskampagnemit A/B-Tests und intelligenter Nutzung einer Single Customer ViewZusatzgeschäfte mit 2,58 Prozent der Abbrecher realisieren konnte.CosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer undgehört zur internationalen Generali Group. Mit einfachen undflexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rundum die Uhr setzt CosmosDirekt neue Maßstäbe in derVersicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung,Vorsorge und Geldanlage. Über 1,8 Millionen Kunden vertrauen aufCosmosDirekt, den weltweit größten Direktversicherer in der SparteLebensversicherungen.Reaktivierung von Abbrüchen im KFZ VersicherungsrechnerMit dem Kfz-Versicherungsrechner auf der CosmosDirekt-Websitekönnen Nutzer sich die Versicherungsbeiträge für ihr neues Fahrzeugberechnen lassen. Bricht der Nutzer den Prozess ab, wird er gebeten,den Fortschritt für eine spätere Weiterbearbeitung zu speichern undgleichzeitig ein Opt-In zum E-Mail-Marketing zu geben. Im Rahmeneiner komplexen, mit der artegic Realtime MarketingAutomation-Technologie ELAINE umgesetzten, Reaktivierungskampagneversucht CosmosDirekt Abbrecher dann zu einem Abschluss derAutoversicherung zu bewegen. Kommt es zu einem Vertragsabschluss,werden automatisch weitere Kampagnenstrecken angestoßen (z.B.Neukundenkampagnen oder Hinweise auf Kfz-Hauptuntersuchungen).Kundenzentrierung durch Kontextbezug und TestingUm den potenziellen Kunden so präzise wie möglich zu adressieren,passt sich die Ansprache an den jeweiligen Versicherungskontext desNutzers an, wie etwa daran, ob er Vielfahrer ist oder einen Neuwagenversichern möchte. Zusätzlich wird durch Testing u.a. der besteZeitpunkt für den Versand der Reminder-E-Mails ermittelt. Dabei zeigtsich, dass die bestmöglichen Reaktivierungsmomente und -inhalte sehrindividuell sind.Durch kontextuale Segmentierung und Testing konnte CosmosDirektÖffnungsraten von über 40 Prozent und Klickraten von bis zu 11,8Prozent erzielen. Die Conversion Rate und damit der Anteil an vorherverlorenen Nutzern, mit denen ein Zusatzgeschäft realisiert werdenkonnte, betrug 2,58 Prozent.Stimmige Customer Experience durch Single Customer ViewNutzer, die bereits an einem anderen Touchpoint mit CosmosDirektim Dialog stehen oder im Abschlussprozess weiter fortgeschrittensind, werden von den Reaktivierungs-E-Mails automatisch ausgenommen.Dazu hat CosmosDirekt eine zentrale Single Customer View etabliert,um eine konsistente und angenehme Customer Experiencesicherzustellen. Case Study zum kostenfreien DownloadDie Case Study finden Sie hier zum Download:https://www.artegic.com/de/cosmosdirekt-case-study/artegic AG - WE ENGINEER SUCCESS IN DIGITAL CRMDie artegic AG unterstützt Unternehmen beim Aufbau vonkundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class Dialogmarketing. artegichat über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing Engineering. DasLeistungsportfolio umfasst Beratung, IT-Integration und Technologiefür Realtime Marketing Automation und Online CRM.artegic ist der führende deutsche Spezialanbieter vonStandardsoftware für Realtime Marketing Automation mit E-Mail undMobile sowie Betreiber einer der größten Software-as-a-ServicePlattformen für digitales Marketing in Europa.Mit 65 Mitarbeitern an den deutschen Standorten Bonn und Münchensowie internationalen Repräsentanzen steht artegic für nachhaltigerfolgreiches Dialogmarketing mit signifikant besseren Ergebnissenund weniger operativem Aufwand.Kern der Lösungen von artegic ist die vielfach prämierte ELAINEOnline Dialog CRM Suite für beeindruckendes digitales Cross-ChannelDialogmarketing in Echtzeit. 2015 wurde die Lösung von der Fachpressezur besten europäischen Marketing Suite für kundenzentriertesMarketing gekürt.Über artegic Technologie stehen rund 82 Prozent der DeutschenInternetnutzer mit Unternehmen in Kontakt. Jeder dritte DAX Konzernsowie internationale Key-Player wie BMW, PAYBACK, RTL, BURDA, REWE,Web.de, und maxdome zählen zu den Kunden von artegic.Weltweit werden jeden Monat über artegic Technologie rund 2,7 Mrd.E-Mails, SMS und Social Media Messages in 141 Länder versandt.artegic ist vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach deminternationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001zertifiziert. Das 2005 gegründete Fraunhofer Spin-Off wurde vielfachausgezeichnet für Innovation und die richtungweisende Umsetzungdatenschutzrechtlicher Anforderungen u.a. mit dem eco Internet Award,dem Cased Security Award und dem International Business Award(Stevie).