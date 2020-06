Cascades: Das kann keiner glauben

Der Kurs der Aktie Cascades steht am 05.06.2020, 17:33 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 14.11 CAD. Der Titel wird der Branche "Papierverpackung" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cascades einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Cascades jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Cascades ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cascades-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 39,77, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,99, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Fundamental: Die Aktie von Cascades gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 14,25 insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Behälter & Verpackung", der 97,04 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Cascades erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 60,4 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche sind im Durchschnitt um -4,59 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +64,99 Prozent im Branchenvergleich für Cascades bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,59 Prozent im letzten Jahr. Cascades lag 64,99 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.