Casarte stellt zusammen mit Uniters Fusion aus Wasch- und Pflegemaschine auf der AWE 2019 vor

Shanghai (ots/PRNewswire) -Casarte und Uniters demonstrierten, wie die DoppeltrommelmaschineLuxus-Handtaschen schonend unter Verwendung einer speziellenReinigungs- und Schutzlösung für hochwertige Kleidung und Artikelreinigt. Casarte wird das Produkt in einer ersten Serienproduktionvon 1.000 Maschinen auf den Markt bringen."Das Konzept der Waschmaschine hat sich im Laufe der Jahre zwarnicht wesentlich geändert, doch die Technologie dahinter verbessertsich ständig", so Eric Ding, China Market General Manager of FabricCare Department of Haier. "Geräuscharmes, kaltes, warmes undenergiesparendes Waschen sind alles Innovationen, die dieWaschmaschine beträchtlich verbessert haben. Haier sprengt dieGrenzen von Design und Technologie noch weiter, und die wegweisendeCasarte-Fusion aus Wasch- und Pflegemaschine bezeugt unser Engagementfür eine verbesserte Verbraucherfahrung."Beim Einlegen der Wäschestücke werden das QNX-basierteSteuersystem und die MCU-Hardware automatisch aktiviert, die den Typund das Gewicht des Wäschestücks erfassen und den Wasserflussanalysieren. In Verbindung mit einem Cloud-basierten Big Data-Systemberechnet der zentrale Hochleistungs-MCU-Prozessor anschließend dieDatenpunkte und wählt auf intelligente Weise den optimalenWaschzyklus, der Wasser und Energie spart. Dies gilt auch für dasTrocknen.Die Casarte-Fusion aus Wasch- und Pflegemaschine ist zudem mittiefem UV-Licht zur Desinfektion des Wassers ausgestattet, wasDesinfektionsmittel einspart und die Lebensdauer der Kleidungsstückeverlängert. In der Zwischenzeit sorgen eine frequenzvariableWärmepumpe, ein Lüfter und ein Knopfdruck für konstanten Luftstromund eine konstante Temperatur, wodurch die Fasern geschützt werden.Militärspezifische 3D-Infrarotsensoren überwachen die Temperaturanhand von 256 Punkten bis zu 8 Mal in der Sekunde, umsicherzustellen, dass die Kleidung gleichmäßig getrocknet und nichtüberhitzt wird. Darüber hinaus bietet die Maschine Luftwäsche undwohlriechende Trocknung, und die beiden Trommeln können unabhängigvoneinander oder gleichzeitig genutzt werden.Casarte verfügt über sechs F&D-Zentren, 14 Design-Center, 300+Designer und branchenbeste Partner weltweit, um die Anforderungseiner globalen Kundschaft zu erfüllen. Für kontinuierlicheInnovationen pflegt Casarte ein offenes und dynamisches globalesÖkosystem, das es dem Unternehmen ermöglicht, sich an die Spitze derHigh-End-Waschmaschinenbranche zu positionieren.Informationen zu HaierHaier Home Appliance ist die weltweit führendeHaushaltsgerätemarke mit einem Weltmarktanteil von 10,5%. Zu seinenMarken gehören Haier, Casarte, Leader in China, GE Appliances in denUSA, Fisher & Paykel in Neuseeland und AQUA in Japan. Gegenwärtigentwickelt sich Haier Home Appliance von einem traditionellenHersteller zu einer offenen Plattform für Unternehmertum, da es einwirklich globales Smart-Home-Ökosystem aufbaut. Auf diese Weise kannHaier den Nutzwert seiner Produkte und Dienstleistungenkontinuierlich steigern und seinen Kunden überall eine vernetzteSmart-Home-Erfahrung bieten. Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.haier.net/en/.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/835719/Haier_Home_Appliances.jpgPressekontakt:Ida Loulouyx@haier.com+86 532 8893 7947Original-Content von: Haier Group, übermittelt durch news aktuell