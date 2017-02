Casa Systems ebnet den Weg für 5G mit Neuerungen, die auf dem Mobile World Congress vorgestellt werden

Mit der Einführung der neuen Apex-Kleinzellen für Ultra-Breitband,des Axyom Small Cell Managers und der mobilen EPC-Lösungen habenNetzbetreiber die besten Voraussetzungen, um die Anforderungen anUltra-Breitband zu erfüllen.Andover, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Casa Systems, einweltweit führender Anbieter von verteilten und virtuellenArchitekturen der nächsten Generation in Mobilfunknetzen, Festnetzenund Kabelnetzen, gab heute die Erweiterung des Angebots anMobilfunklösungen bekannt, das Netzbetreibern den Weg bahnt,hochwertige 5G-Dienste anbieten zu können. Die Weiterentwicklung derApex-Kleinzellen für Ultra-Breitband, des Axyom Small Cell Managersund der virtuellen mobile EPC-Lösungen von Casa, einschließlich derS-GW-, P-GW-, MME- und SAE-GW-Angebote, ergeben zusammen eineleistungsstarke mobile End-to-End-Architektur, mit der sichNetzbetreiber auf die hohe Nachfrage von 5G vorbereiten können. Casawird diese Mobilfunklösungen auf dem Mobile World Congressvorstellen, der vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona stattfindet.Um nicht in der Bandbreitenflut der digitalen Umgebung zuertrinken, die HD-Multimediadienste, Internet of Things (IoT) undintelligente Städte umfasst, müssen Netzbetreiber durchdacht unddennoch proaktiv ihre Netze, Vorgänge und Dienste umstellen. Bei denUmstellungsprozessen spielt Casa Systems eine Vorreiterrolle, dennmit der breiten Palette an mobilen Lösungen von Casa Systems sindNetzbetreiber gut für die 5G-Welt gerüstet.Auf dem Mobile World Congress wird Casa Systems u. a. folgendeLösungen vorstellen:- Erweiterte Produktreihe der Apex-Kleinzellen für Ultra-Breitband:Die mobilen End-to-End-Lösungen von Casa unterstützen 3G und 4Gsowie WLAN, LTE-A, 3,5 GHz CBRS und MulteFire(TM). Das breiteSpektrum an Kleinzellen für Innen- und Außenbereiche sorgt nichtnur für die erforderliche Netzabdeckung und Netzkapazität, sondernliefert auch Standort- und Präsenzdaten, die zur Monetarisierungherangezogen werden können.- Neuer Axyom Small Cell Manager: Diese Mobilfunklösung bietet3G/4G-Management oder H(e)MS- und Echtzeit-SON-Funktionen, die ineinem vereinheitlichten Managementsystem erforderlich sind undberührungslose Plug&Play-Funktionen und eine autonome Optimierungermöglichen, um Interferenzen zu verringern, die allgemeineRessourcenverfügbarkeit zu erhöhen und Betriebskosten zu senken.- Erweitertes Portfolio bei virtuellen Netzfunktionen (VNF) für AxyomUltra-Broadband Software Framework: Die neue Axyom EPC-Lösung vonCasa erweitert das Axyom-Portfolio um einen virtuell entwickeltenPaketkern, der S-GW-, P-GW-, SAE-GW- und MME-Funktionen enthält.Mit virtuellen Zugriffs-Gateways für Mobilfunknetze und WLAN sowieder virtuellen EPC-Lösung bietet Casa Systems eineEnd-to-End-Lösung für eine Reihe aktueller und aufstrebenderNutzungsszenarien. Casas EPC-Lösung stellt einen erschwinglichenErsatz für veraltete, zweckorientierte Hardware dar und ermöglichtlogische Overlay-Lösungen für MVNO- und M2M/IoT-Anforderungen.Die Mobilfunkzugangs- und Kernprodukte von Casa Systems gebenNetzbetreibern die Flexibilität, Netzwerkfunktionen zu verteilen, wosie im Netz am sinnvollsten sind. Dies ist in zunehmendem Maße für5G-Anwendungsfälle wichtig, wo schlankere und effizientereMobilfunknetze gefragt sind. Die Produkte ermöglichen zudem dieProgrammierung des Netzes über ein offenes API-System, dasNetzwerkintelligenz bietet und die Monetarisierung vonNetzwerkinvestitionen ermöglicht. Sei es in einem 1 oder 2 RU COTSx86 Server oder als unabhängig skalierbare Elemente in einerzentralen Cloud-Umgebung: Die Lösungen von Casa liefern hoheDurchsatzraten und ein erstklassiges Leistungsvermögen auf RU-Ebene."In Vorbereitung auf 5G müssen Netzbetreiber flexibel genug sein,um mit großen Konkurrenten und Nischenunternehmen mithalten zukönnen. Sie müssen schnell differenzierte Dienste anbieten, dieindividuelle Kundenanforderungen erfüllen und weiterhin Gewinnabwerfen", erklärt Dimitris Mavrakis, Forschungsdirektor bei ABIResearch mit Fokus auf Netzumschaltung. "Mit dem Aufschwung vondatenlastigen Anwendungsfällen - wie IoT, M2M-Kommunikationen underweitertem mobilen Breitband - verstärkt sich die Notwendigkeit umsomehr. Mobile Lösungen, die leistungsfähig und flexibel sind und sichin vorhandene Netzinfrastrukturen und Lösungen integrieren lassen,werden eine entscheidende Rolle bei der reibungslosen Netzumschaltungauf 5G und der Erfüllung der Erwartungen an 5G spielen."Mehr als 25 Netzbetreiber auf der ganzen Welt - einschließlichTelekommunikationsunternehmen und Mobilfunkbetreibern - erprobenderzeit die neuen Mobilfunklösungen von Casa anhand von Labor- undPraxistests."Wir bewegen uns mit Riesenschritten auf eine IoT-zentrische Weltzu. Netzbetreiber müssen bestens vorbereitet sein, um dieService-Anforderungen der Verbraucher erfüllen sowie die Diensteanbieten zu können, die Unternehmen, öffentliche Sicherheitsbehördenund anderen Organisationen zur effizienten Erledigung ihrer Aufgabenbenötigen - z. B. private LTE-Netze. Es muss eineBreitbandinfrastruktur bereitgestellt werden, die für 5G ausgelegtist und sich durch höchste Sicherheitsstandards sowiegeringstmögliche Latenzzeiten auszeichnet", so Jerry Guo, CEO vonCasa Systems. "Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Casa Systems einVorreiter bei allen technologischen Wendepunkten. Unsere mobilenLösungen führen diese Tradition fort. Dank der herausragendenArchitektur werden Netzwerkinvestitionen geschützt und Netzbetreiberkönnen als Erster auf dem Markt Mobilfunkdienste anbieten, die mehrKundenzufriedenheit erzielen, mehr Gewinn abwerfen und die nötigeLeistungsfähigkeit, Kapazität und Sicherheit für die 5G-Weltmitbringen."Über Casa Systems, Inc.Casa Systems, Inc. ist ein führender Anbieter von verteilten undvirtuellen Ultra-Breitband-Architekturen der nächsten Generation inMobilfunknetzen, Festnetzen und Kabelnetzen. Als erster Anbieter derkommerziell vertriebenen CCAP-Systeme, die Tonspuren, Videos undDaten über einen einzigen Port übertragen, setzt Casa die Traditionfort, hunderten Dienstleistern auf der ganzen Welt die bestenwegbereitenden Lösungen zur Verfügung zu stellen.Nähere Informationen unter http://www.casa-systems.com.KONTAKT:Alicia Thomas Chet MurrayCasa Systems, Inc. 