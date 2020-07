Cas hebt Champions-League-Sperre für Manchester City auf

Weitere Suchergebnisse zu "Juventus F.c. S.p.a. Azioni":

LAUSANNE (dpa-AFX) - Manchester City darf in den kommenden beiden Saisons doch in der Champions League starten.



Der Internationale Sportgerichtshof Cas hob am Montag die von der Europäischen Fußball-Union wegen Verstößen gegen die Finanzregeln verhängte Europapokal-Sperre gegen den Club von Trainer Pep Guardiola auf./msw/DP/jha