Carvana-Aktien: Hier ist der Grund, warum die fallen!

Die Aktien von Carvana Co (NYSE:CVNA) werden niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen seine Finanzergebnisse bekannt gegeben und eine Aktienemission in Höhe von 1 Milliarde Dollar angekündigt hat. Überblick Carvana sagte, dass der Umsatz im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 56% auf 3,5 Mrd. $ gestiegen ist, was die Schätzung von 3,39 Mrd. $ übertraf, laut Daten von Benzinga Pro.… Hier weiterlesen