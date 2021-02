Cartier unterzeichnet mit SOQUEM eine Absichtserklärung über den Erwerb der restlichen Anteile am Konzessionsgebiet Fenton

Quelle: IRW Press

(où est la découverte de cuivre, il n’y a pas d’analyses) Cartier confirme la présence de conducteurs électromagnétique sur Rivière Doré

Val-d’Or, 23. Februar 2021 – Cartier Resources Inc. (TSX-V: ECR) („Cartier“ oder das „Unternehmen“) gibt die Unterzeichnung einer verbindlichen Absichtserklärung mit SOQUEM Inc. („SOQUEM“) hinsichtlich des Erwerbs aller von SOQUEM gehaltenen Rechte und Anteile (d.h. 50 %) an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung