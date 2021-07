Cartier Iron gibt den Abschluss der vermarkteten Privatplatzierung von Einheiten & Flow-Through-Einheiten bekannt

Quelle: IRW Press

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN U.S. NEWSWIRE SERVICES BZW. ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

(Angaben in kanadischen Dollars, sofern nicht anders angegeben)

Toronto, Ontario, 7. Juli 2021 – Cartier Iron Corporation (CSE: CFE) ("Cartier Iron"), ") freut sich bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes, vermarktetes Privatplatzierungsangebot (das "Angebot") vollständig abgeschlossen hat (siehe Pressemitteilungen vom 14. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung