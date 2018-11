CartiHeals Agili-C(TM)-Implantat fördert die Fähigkeit zur Regeneration von Gelenkknorpeldefekten in ex-vivo Modell mit postmortal entnommenen menschlichen Gewebeproben

Kfar Saba, Israel (ots/PRNewswire) -CartiHeal, der Entwickler von Agili-C(https://www.cartiheal.com/)(TM), ein proprietäres Implantat zurBehandlung von Läsionen der Gelenkoberfläche, gab heute dieVeröffentlichung einer Studie bekannt, die belegt, dass dasAgili-C(TM)-Implantat in einem ex-vivo Modell mit postmortalentnommenen menschlichen Gewebeproben die Regenerationsfähigkeit vonGelenkknorpeldefekten fördert. Die im KSSTA Journal - Knee Surgery,Sports Traumatology, Arthroscopy (http://www.springer.com/medicine/orthopedics/journal/167?detailsPage=societies) (1. November 2018, PP1-12) veröffentlichte Studie wurde von Prof. Susan Chubinskaya an derRush University in Chicago durchgeführt.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/451231/CartiHeal_Logo.jpgZiel der Studie war es, den ex-vivo Wirkmechanismus desAgili-C(TM)-Implantats bei der Reparatur von Knorpeldefekten involler Dicke zu untersuchen. Insbesondere sollte überprüft werden, obdas Agili-C(TM)-Implantat über das Potenzial verfügt, das Einwachsenvon Knorpelsubstanz durch Migration der Chondrozyten in diedreidimensional verknüpfte poröse Struktur des Gerüsts zustimulieren, zusammen mit der Aufrechterhaltung ihrer Lebensfähigkeitund Phänotyps und der Ablagerung von hyaliner Knorpelmatrix.Für die Studie wurden postmortal menschliche Gelenkknorpelprobenaus Knie- und Sprunggelenken von 14 Spendern, männlich und weiblich,innerhalb von 24 Stunden nach dem Tod entnommen. Um einen chondralenDefekt zu modellieren, wurden aus jeder der GewebeprobenDonut-förmige Knorpel-Explantate erstellt. DieKnorpelsubstanz-Explantate wurden 60 Tage lang mit bzw. ohneAgili-C(TM)-Implantat kultiviert.Die Ergebnisse der Studie bestätigten die Fähigkeit derChondrozyten, aus dem postmortal entnommenen menschlichenKnorpel-Explantat in die poröse Struktur des Agili-C(TM)-Gerüsts zuwandern und das gesamte Volumen des Gerüsts mit neu gebildeter, mithyalinen Knorpelbestandteilen wie Kollagen-Typ-II und Aggrecan ohneKollagen-Typ-I angereicherter extrazellulärer Matrix (ECM)aufzufüllen.Darüber hinaus zeigte die Studie die Bildung einer Schicht, diemit vorläuferartigen Zellen auf der Gelenkoberfläche des Implantatsbesiedelt ist. Diese Zellen waren in der Lage, eine dünne Schicht zubilden, die die Oberfläche der neu entstandenen extrazellulärenMatrix bedeckte, ähnlich einer Lamina.Bei nicht vorhandenem Gerüst migrierten die Chondrozyten nichtweit außerhalb des Gewebes, wahrscheinlich mit einem gewissen Grad anHypertrophie.Die Analyse von Proben aus Knie- und Sprunggelenken vonmenschlichen Spendern bestätigte abschließend, dass dasAgili-C(TM)-Implantat die Deposition einer neuen extrazellulärenMatrix mit Eigenschaften, die dem nativen hyalinen Knorpel ähnlichsind, innerhalb des gesamten Gerüstvolumens induziert.Informationen zu CartiHealCartiHeal, ein in Privatbesitz befindlichesMedizinprodukteunternehmen mit Sitz in Israel, entwickelt proprietäreImplantate für die Behandlung von Knorpel- und Osteochondralschädenin traumatisch verletzten und arthritischen Gelenken.In den USA steht das Agili-C(TM)-Implantat noch nicht zum Verkauf- es handelt sich um ein Prüfprodukt zur ausschließlichen Verwendungim Rahmen der IDE-Studie.Pressekontakt:info@cartiheal.comhttp://www.cartiheal.comOriginal-Content von: CartiHeal (2009) Ltd., übermittelt durch news aktuell