CartiHeal führt ersten ungarischen Fall in multinationaler IDE-Pivotalstudie für das Agili-C(TM)-Implantat durch

CartiHeal, Entwickler des Agili-C(https://www.cartiheal.com/)-Implantats zur Behandlung vonGelenkoberflächenläsionen und Professor László Hangody, Hauptprüfarztam Uzsoki Street Hospital, gaben heute die erfolgreiche Aufnahme desersten ungarischen Patienten in der IDE-Pivotalstudie für Agili-Cbekannt.

"Ich freue mich, an dieser Pivotalstudie teilnehmen zu können", soProfessor Hangody. "Ich habe große Hoffnung, dass diese Studie dieÜberlegenheit dieses neuen Implantats gegenüber dem aktuellenchirurgischen Versorgungsstandard demonstrieren wird. Meine erstePatientin, eine 25-jährige Leistungssportlerin, wurde perZufallsprinzip für die Agili-C-Studie ausgewählt. Die Patientin littunter einem schmerzhaften osteochondralen Defekt im Bereich derBelastungszone des medialen Femurkondylus und wurde mit einemeinzelnen Implantat behandelt.Nir Altschuler, Gründer und CEO von CartiHeal, meinte dazu:"Professor Hangody ist ein bedeutender Chirurg mit großer Erfahrungin der Knorpelreparatur. Es ist eine große Ehre, dass er als Prüfarztan der IDE-Studie für Agili-C teilnimmt." Altschuler fügte hinzu,dass die IDE-Studie derzeit in den USA, der EU und in Israel läuft,mit dem Ziel, eine FDA-Zulassung gemäß PMA zu erhalten. Mehr als 80Patienten wurden bereits für die Studie angemeldet. "Ziel der Studieist es, die Überlegenheit des Agili-C-Implantats gegenüber demaktuellen chirurgischen Versorgungsstandard (Mikrofraktur undDebridement) für die Behandlung von Knorpel- und osteochondralenDefekten in arthritischen Knien und auch in Kniegelenken ohnedegenerative Veränderungen nachzuweisen."Das zellfreie, sofort einsatzbereite CartiHeal-Implantat ist mitdem CE-Siegel für die Verwendung bei Knorpel- undOsteochondralschäden gekennzeichnet. Agili-C wurde bereits im Rahmeneiner Reihe von Studien in führenden Kliniken in Europa und Israel inüber 400 Patienten mit Knorpelläsionen im Knie, Knöchel und großenZeh implantiert. In diesen Studien wurde das Implantat zur Behandlungeines breiten Spektrums an Knorpelläsionen verwendet, von einfachen,lokalen Läsionen bis zu multiplen großflächigen Defekten beiPatienten, die unter Osteoarthritis leiden.Informationen zu CartiHealCartiHeal, ein im Privatbesitz befindlicher Herstellermedizinischer Geräte mit Firmensitz in Israel, entwickelt proprietäreImplantate zur Behandlung von Knorpel- und Knochenschäden beitraumatischen und osteoarthritischen Gelenken.In den USA ist das Agili-C-Implantat ein Untersuchungsgerät, dasauf den Gebrauch in der IDE-Studie beschränkt ist. Es kann nichtkäuflich erworben werden.