CartiHeal mit erstem Agili-C(TM)-Implantat an der Ostküste

New York und Kfar Saba, Israel (ots/PRNewswire) -Operation im Orthopädischen Krankenhaus NYU Langone in New Yorkdurch den Sportmedizinchirurgen Eric Strauss, MDCartiHeal, Entwickler von Agili-C (https://www.cartiheal.com/),einem proprietären Implantat zur Behandlung vonGelenkoberflächenläsionen, gab heute die erfolgreiche Aufnahme derersten Patientin in der Schlüsselstudie Agili-C InvestigationalDevice Exemption (IDE) an der Ostküste bekannt.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/451231/CartiHeal_Logo.jpg(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/782756/eric_strauss_hero_crop.jpg )Die Operation wurde von dem orthopädischen Chirurgen Eric J.Strauss, MD, dem leitenden Forscher vor Ort, im NYU Langone Health'sSports Medicine Center in New York City durchgeführt. NYU Langone isteiner von 15 Standorten in den USA, wo die neue Food and DrugAdministration (FDA)-IDE-Studie an 20 Patienten mit ernstenMeniskusverletzungen durchgeführt wird.Der erste Patient, der an der NYU Langone aufgenommen wurde, wareine 53-jährige Frau, bei der bereits zwei Operationen am linken Kniefehlgeschlagenen waren und die eine sehr symptomatische Knorpelläsionmit einem signifikanten Knochenmarködem hatte, das sich negativ aufihre seitliche Oberschenkelkondyle auswirkte. "Die Patientin wurde inden Agili-C-Arm randomisiert und erhielt ein einzelnes Implantat ineinem Verfahren, das reibungslos verlief und zu einer sofortigenErhöhung des Blutflusses in die betroffene Region führte", so Dr.Strauss."Meine Kollegen und ich freuen uns darauf, auf diesem erstenerfolgreichen Fall aufzubauen und zur Studie zur Behandlung dieseransonsten schwer behandelbaren Verletzungen beizutragen. DiesesPrüfimplantat, das sich noch in der Entwicklung befindet, hat eingroßes Potenzial, eine serienmäßige Lösung für ein breites Spektrumvon Knorpelläsionen zu bieten."Nir Altschuler, Gründer und CEO von CartiHeal, sagte: "DieAufnahme der ersten Patientin an der Ostküste der USA ist einwichtiger Meilenstein für unsere Studie. Es ist uns eine Ehre, dassdieser wichtige Fall in den guten Händen von Dr. Eric Strauss gelegenhat, und wir freuen uns, dass sein Forschungsteam weitere Patientenin die Studie aufnehmen wird." Altschuler fügte hinzu, dass dieIDE-Studie zurzeit mit über 100 eingeschriebenen Patienten in denUSA, der EU und Israel läuft und auf die Stellung eines Antrags zurvorbörsliche Zulassung durch die FDA abzielt.Das zellfreie, serienmäßig hergestellte Implantat von CartiHealbesitzt die CE-Kennzeichnung für den Einsatz bei Knorpel- undOsteochondraldefekten. Agili-C wurde bereits in einer Reihe vonStudien, die in führenden Zentren in Europa und Israel durchgeführtwurden, bei über 400 Patienten mit Knorpelläsionen im Knie, Knöchelund der großen Zehe eingepflanzt. In diesen Versuchen wurde dasImplantat zur Behandlung eines breiten Spektrums von Knorpelläsionengenutzt, von einzelnen fokalen Läsionen bis hin zu multiplen undgroßen Defekten bei Patienten mit Arthrose.Über CartihealCartiHeal, ein privat geführtes Medizintechnik-Unternehmen mitSitz in Israel, entwickelt proprietäre Implantate zur Behandlung vonKnorpel- und osteochondralen Defekten an traumatischen undosteoarthritischen Gelenken.In den USA steht das Agili-C-Implantat nicht zum Verkauf - es istein Prüfprodukt im Entwicklungsstadium, dessen Nutzung auf dieIDE-Studie beschränkt ist.