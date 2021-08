Carter’s Aktie: Da kommt Freude auf!

Der Vorstand von Carter’s Inc.(NYSE:CRI) hat sein zuvor ausgesetztes Aktienrückkaufprogramm wieder aufgenommen.

Die Details in Zahlen

Die verbleibende Kapazität im Rahmen der ausstehenden Rückkaufsermächtigungen beläuft sich zum 19. August 2021 auf rund 650,4 Millionen US-Dollar.

Carter’s hat außerdem eine vierteljährliche Dividende von 0,40 US-Dollar pro Aktie beschlossen, die am 17. September 2021 an die am 31. August 2021 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.

In der ersten Jahreshälfte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung