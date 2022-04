Carter Aktie: Vor der Q1-Druckausgabe herabgestuft!

Carter's, Inc. (NYSE:CRI) sieht sich einem Risiko für die Margen ausgesetzt, da sich das Werbeumfeld normalisiert, so Bofa Securities. Der Carter's-Analyst: Christopher Nardone stufte das Rating für Carter's von Buy auf Underperform herab und reduzierte das Kursziel von $120 auf $82. Die Carter's-These: Die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal, die am 29. April veröffentlicht werden sollen, sind nicht… Hier weiterlesen