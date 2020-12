Carsten Vennemann (alpha beta asset management): Das Dilemma der US-Notenbank

21.12.2020 – Am vergangenen Mittwoch hatte US-Notenbankchef Jay Powell und sein Offenmarktkomitee (FOMC) während der turnusmäßigen Sitzung wiederum die Chance, neue Akzente in der Geldpolitik zu setzen. Neue Akzente?

Seit langem geht es der Federal Reserve Bank in erster Linie darum, den Märkten stets wieder zu versichern, dass der eingeschlagene Weg weiterverfolgt wird. So auch am letzten Mittwoch: Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung