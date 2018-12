Carsten Thoma, Mitgründer von SAP Hybris und Commerce Visionary, tritt Sitecore-Vorstand bei

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

San Francisco (ots/PRNewswire) - Sitecore®(http://www.sitecore.com/), der weltweit führende Anbieter vonDigital Experience Management-Software, meldete heute, dass CarstenThoma, einer der innovativsten Vordenker der Technologieindustrie,dem Unternehmensvorstand beigetreten sei. In Hinblick auf dieGestaltung des Marktes für vielkanälige Technologien fürKundenerlebnisse spielte Thoma mit der hybris AG eine entscheidendeRolle, ein Unternehmen, an dessen Gründung er 1997 beteiligt war unddas er 2013 an SAP verkaufte, womit SAP beabsichtigte, seineEnterprise-Commerce- und Digitalmarketingkapazitäten vor demHintergrund eines verschärften Konkurrenzkampfes mit Salesforce undOracle zu erweitern."Carstens Vermögen, revolutionäre Industrieumstellungen zugestalten und anzuführen, ist einzigartig. Durch seinen Zutrittgewinnt Sitecore eine außergewöhnliche Führungskraft, die einWeltklasse-Unternehmen ins Leben rief und uns ganz nebenbei bei derGestaltung unseres Marktes unterstützte", erklärte Jonas Persson,Vorstandsvorsitzender bei Sitecore. "Angesichts seines profundenWissens in Bezug auf Geschäftsmöglichkeiten für große globaleUnternehmen bin ich davon überzeugt, dass er enorm dazu beitragenwird, unser Produktportfolio weiter zu stärken, unsere Kunden nochbesser bedienen zu können und unsere Wachstumsstrategie zubeschleuinigen."Thoma war zuletzt als Generaldirektor von SAP Hybris tätig, wo erfür SAPs Customer Engagement & Commerce-Geschäftszweig zuständig war,der schnellstwachsende Geschäftsbereich des Unternehmens. DiesePosition wies ihm die End-to-End-Verantwortung für SAP Hybris zu undmachte ihn zu einem Teil des SAP Global Executive Teams. Währendseiner Beschäftigungszeit führte Thoma SAP durch einen bedeutendenWandel hin zur Cloud, gestaltete die Entwicklungslandschaft desUnternehmens mit einer auf Microservices gestützten Architektur neuund erweiterte seine Marketing-Cloud-Lösung durch erfassteKundenidentität sowie Profilmanagement-Funktionen.In Bezug auf seinen Beitritt fügte Thoma hinzu: "Während meinerZeit bei hybris und später bei SAP, hegte ich schon immer Bewunderungfür Sitecores Bereitschaft, sich selbst aus dem Konzept zu bringen,um innovative Technologien für die Transformation vonKundenerlebnissen liefern zu können. Sitecores Veröffentlichungseiner ersten auf Content-Management basiertenDigitalmarketing-Plattform galt als revolutionäres Unterfangen. Heuteverfügt das Unternehmen über eine anerkannte Führungsposition aufeinem Markt, der zahlreiche Möglichkeiten birgt. Es ist mir eineEhre, dem Vorstand beizutreten und der Gedanke, die mehreren tausendSitecore-Kunden, die auf uns vertrauen, dabei zu unterstützen, ihreehrgeizigsten und strategischsten digitalen Initiativen umzusetzen,erfüllt mich mit Freude."Informationen zu SitecoreSitecore ist ein weltweit führender Anbieter von DigitalExperience Management-Software, die Content Management, Commerce undCustomer Insights miteinander verbindet. Die Sitecore ExperienceCloud(TM) ermöglicht es Marketingprofis, personalisierte Inhalte inEchtzeit und in großem Maßstab über alle Kanäle hinweg vor, währendund nach einem Verkauf bereitzustellen. Mehr als 5.200 Marken -darunter American Express, Carnival Cruise Lines, Dow Chemical undL'Oréal - haben Sitecore vertraut und können nun personalisierteInteraktionen liefern, die das Publikum begeistern, Kundenbindungfördern und Einnahmen steigern.KontaktMatt KrebsbachSr. Director, Public & Analyst Relations bei Sitecorematt.krebsbach@sitecore.comSitecore MedienarbeitWE CommunicationsTeamSitecore@we-worldwide.comSitecore, Own the Experience und Sitecore Experience Cloud sindeingetragene Marken oder Marken der Sitecore Corporation A/S in denUSA und anderen Ländern. Alle anderen Marken-, Produktnamen oderWarenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpgOriginal-Content von: Sitecore, übermittelt durch news aktuell