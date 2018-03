Hamburg (ots) - Bettgeflüster im Hause Maschmeyer/Ferres hat mitder Tierwelt zu tun. Unternehmer Carsten Maschmeyer, 58, Ehemann vonSchauspielerin Veronica Ferres, 52, verrät diese Woche in GALA (Heft13/2018, EVT 22.03.2018): "In besonders romantischen Situationennenne ich meine Frau schon mal ,Löwin' und sie mich ,Tiger'."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell