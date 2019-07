Carsten Klude: Rezession in Deutschland? „BASF wird nicht das letzte Unternehmen sein, das eine Gewinnwarnung ausspricht“

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Gewinnwarnungen häufen sich: Daimler, Lufthansa und jetzt eben BASF. Das lässt heute den gesamten Chemie- und Industriesektor herunterrasseln und wirft eine Frage auf, die wir uns eigentlich gar nicht gerne stellen wollen: Rutscht Deutschland in die Rezession? Carsten Klude: "Das R-Wort ist nicht mehr wegzudiskutieren." Was bringt also die Zukunft? "BASF wird nicht das letzte Unternehmen sein, das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung