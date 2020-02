Carsten Hütter: Bundesinnenministerium widerspricht rechtswidriger Forderung nach Entfernung von AfD-Mitgliedern aus Öffentlichem Dienst

Berlin (ots) - Der stellvertretende Bundesschatzmeister Carsten Hütterkommentiert die pauschale Forderung, alle AfD-Mitglieder aus dem öffentlichenDienst zu entfernen:"Dies ist vom Bundesinnenministerium schon vor einem Jahr als rechtswidrigeingeschätzt worden. Innenminister Seehofer hatte hierzu im Februar 2019 seinerBehörde den Auftrag erteilt, die Vereinbarkeit von Parteimitgliedschaften undVerpflichtungen von Staatsbediensteten zu prüfen. Das Bundesinnenministeriumlegte am 27.03.2019 das Ergebnis in Form eines Dienstvermerks an (BMI-AZ: D 2 -30100/13#5), der auf der Behördenwebseite veröffentlicht wurde - die zweiwichtigsten Punkte sind folgende:"- Die Mitgliedschaft in einer Partei oder die Zughörigkeit ineiner ihrer Gruppierungen / Organisationen führt für sichbetrachtet nicht zu beamtenrechtlichen Konsequenzen.Vielmehr müssen zu der Mitgliedschaft oder ZugehörigkeitHandlungen bzw. Aktivitäten hinzukommen, die den Verdachtrechtfertigen, dass die jeweilige Beamtin oder der Beamteein Dienstvergehen begangen haben.- Die Zugehörigkeit einer Beamtin oder eines Beamten zu einerPartei oder Organisation, deren Verfassungsfeindlichkeitnicht festgestellt wurde, die aber von denVerfassungsschutzbehörden als Prüffall oder Verdachtsfallbehandelt werden, ist beamtenrechtlich ohne Relevanz.Carsten Hütter weiter: "Diese Forderung ist daher nicht allein rechtswidrig,sondern widerspricht auch im Grundgesetz verbrieften Grundrechten und damitunserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Bei ihrem Kampf gegen die AfDscheinen bei den politischen Wettbewerbern mittlerweile die letzten Hemmungengefallen zu sein."Quelle:1) BMI-Dienstvermerk vom 27.03.2019: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/oeffentlicher-dienst /beamte/vermerk-neutralitaet-und-verfassungstreue.pdf?Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4527684OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell