Carsharing statt eigenes Auto: Viele Bundesbürger aufgeschlossen für neue Mobilitätsmodelle (FOTO)

Düsseldorf (ots) -«Trendmonitor Deutschland» untersucht aktuelle Verbrauchertrendsim Carsharing-Markt- Großes Potenzial für smarte MobilitätsangeboteJeder vierte Bundesbürger (27%) kann sich vorstellen, in Zukunftauf ein eigenes Auto zu verzichten und stattdessen Carsharing zunutzen. Allen voran jüngere Autofahrer (50%) und die Bewohner vonGroßstädten (36%). Die meisten Deutschen (73%) halten hingegen amprivaten Autobesitz fest, beurteilen das Carsharing für bestimmteZwecke aber ebenfalls als nützlich und attraktiv - beispielsweise fürFahrten zum Flughafen, größere Transporte oder spontane Anforderungenim mobilen Alltag.Dies zeigt die aktuelle Ausgabe des «Trendmonitor Deutschland» desMarktforschungsinstituts Nordlight Research zum Schwerpunktthema «CarSharing & Sharing Economy». 1.000 Bundesbürger ab 18 Jahren wurden imHerbst 2018 ausführlich zum Thema Carsharing sowie zur Ökonomie desTeilens befragt.Präferenzen für unterschiedliche Carsharing-SystemeNach ihrer Präferenz für stationäres oder mobiles Carsharingbefragt (Abholstation vs. Freefloating), entscheiden sich 54 Prozentder Bundesbürger spontan für das klassische Car-Rental-Modell, 34Prozent haben diesbezüglich keine Vorlieben und 12 Prozent bevorzugenmobiles Carsharing. Bei den unter 30-Jährigen zeigt sich eingegenteiliges Bild: hier ziehen 42 Prozent das mobile Carsharing demstationären vor, und nur 27 Prozent umgekehrt.Aktuell genutzt werden die unterschiedlichen Carsharing-Systeme -stationsunabhängiges Freefloating, stationsgebundenes Carsharing /klassische Autovermietung, kombinierte Angebote,Peer-to-Peer-Sharing, Ridesharing / Mitfahrplattformen - jeweils vonetwa drei bis fünf Prozent der Bundesbürger. Tendenz steigend. Ihrebisherigen Carsharing-Erfahrungen beurteilen die meisten Nutzerpositiv.Markenbekanntheiten im Carsharing-MarktDie vergleichsweise größte Markenbekanntheit unter den modernenCarsharing-Anbietern - die primär oder teilweise Freefloatinganbieten - weisen aktuell die Daimler-Tochter Car2go (36%), dieBMW-Tochter Drive Now (20%), Flinkster von der Deutschen Bahn (15%)sowie der Unternehmensverbund Stadtmobil (13%) auf. Viele weitereAnbieter sind den Bundesbürgern bisher erst weniger bekannt.Bei den klassischen Vermietungsmarken - die zunehmend ebenfallsneue Mobilitätsservices anbieten - führt Sixt (83%) das aktuelleBekanntheitsranking an, dicht gefolgt von Europcar (79%), Hertz (73%)und Avis (67%). Mit größerem Abstand folgen die Marken Buchbinder(36%), Budget (28%), Enterprise (25%) und weitere."Der Carsharing-Markt bietet hierzulande noch vieleEntwicklungspotenziale", sagt Thomas Donath, Geschäftsführer beimMarktforschungsinstitut Nordlight Research. "Dabei gilt es,verschiedene Mobilitätsservices zu attraktiven Gesamtpaketen zuverknüpfen und die Anforderungen heterogener Zielgruppen undEinsatzfelder zu berücksichtigen."Potenziale auch für andere Bereiche der Sharing EconomyGrundsätzlich steht jeder zweite Bundesbürger (52%) demSharing-Prinzip "Teilen und Mieten statt Kaufen und Besitzen" positivgegenüber. Drei Viertel (78%) sind zudem überzeugt, dassplattformgestützte Sharing-Ideen in Zukunft weitere Schule machenwerden - zumindest in bestimmten Segmenten. Verbraucherinteresse amSharing zeigt sich - neben Carsharing, Bikesharing und dem bereitshochentwickelten Markt für das zeitweilige Vermieten privatenWohnraums (AirBnB etc.) - auch in anderen Feldern: so beispielsweiseim Bereich größerer Haushaltsmaschinen und Gartengeräte, beiAusrüstungen für Sport und Urlaub oder größerenFoto-/Video-Equipments. Auf vergleichsweise geringeres Interesse inder Gesamtbevölkerung stoßen bisher das Foodsharing sowie auch dasMieten-statt-Kaufen größerer Möbel.Oft sind Sharing-Angebote aber auch erst wenig entwickelt, noch zuwenig bekannt oder für die Verbraucher noch nicht ausreichendattraktiv und nutzerfreundlich aufgestellt. Generell amaufgeschlossensten für innovative Angebote der Sharing Economy zeigtsich die Altersgruppe der unter 30-Jährigen. Aber auch ältereBundesbürger und weitere Zielgruppen stehen der Ökonomie des Teilenskeineswegs verschlossen gegenüber."Desto smarter, alltagspraktischer und kundenfreundlicher dieAngebote der Sharing Economy werden - und dabei auf Nützlichkeit undMehrwerte statt auf Wunschdenken oder Ideologie fokussieren - destogrößer wird auch deren Verbreitung werden", so Thomas Donath.Weitere StudieninformationenDer komplette «Trendmonitor Deutschland» (Ausgabe: Q3 / 2018) undder aktuelle Themenreport «Car Sharing & Sharing Economy» mit vielenweiteren Ergebnissen und umfangreichen Differenzierungen nachsoziodemographischen und psychographischen Verbrauchermerkmalen, kanndirekt über Nordlight Research bezogen werden. Weitere Informationen:www.trendmonitor-deutschland.deÜber den «Trendmonitor Deutschland»Der «Trendmonitor Deutschland» untersucht regelmäßig Interesse,Nutzungsverhalten und Kaufbereitschaft der Verbraucher zu einerVielzahl aktueller Trendprodukte und Trendtechnologien unddifferenziert damit verbundene Marktpotenziale und Zielgruppen. DasBasistracking des «Trendmonitor Deutschland» umfasst Trendanalysen infolgenden Feldern: Banking & Insurance | Digital Life | E-Mobility |Energy | Entertainment & Gaming | Food | Health & Wellness | Medien &Kommunikation | Mode & Beauty | Smart Home | Smart Shopping | Reisensowie Virtual & Augmented Reality.Bekanntheit, Interesse, Kaufbereitschaft und Nutzung vonTrendprodukten, Trendtechnologien und Dienstleistungstrends werdennach zahlreichen soziodemographischen und psychographischen Merkmalendifferenziert. Darüber hinaus werden regelmäßig einzelneSchwerpunktthemen beleuchtet. 