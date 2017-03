Carsharing ist längst keine Modeerscheinung mehr: Kunden nutzen car2go immer häufiger - Befragung belegt: Immer mehr Leute steigen auf das Carsharing-Angebot von Daimler um (AUDIO)

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Stuttgart (ots) -MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Carsharing ist in Europas Großstädten schon längst keineModeerscheinung mehr, sondern gehört für immer mehr Menschen zumAlltag. Das hat car2go im Rahmen einer Befragung unter rund 5.000Kunden herausgefunden. Der Anteil der Menschen, die im vergangenenJahr Carsharing ein- oder mehrmals pro Woche genutzt haben, ist von16 auf 19 Prozent gestiegen. Gleichzeitig ging der Anteil derBefragten, die Carsharing nur in Ausnahmefällen nutzen, zurück. DasAuto mit anderen teilen, ist inzwischen etwas ganz Normales:1. UmfrageAlso ich denke es ist einfach gut. Warum soll sich jeder ein Autokaufen, wenn das dann teilweise stundenlang nur rumsteht und jemandanderes das in der Zwischenzeit benutzen könnte. Und ich denkeeinfach, dass es für jeden eine Win-Win-Situation ist, weil sichjeder mit dem anderen die Kosten teilen kann. / Das ist totalpraktisch, um sich fortzubewegen, ohne dass man alles selbstbesitzenmuss. Das ist schon sinnvoll denke ich. (0:20)Weniger Verkehr in den überfüllten Innenstädten, saubere Luftdurch vollelektrische Fahrzeuge und das Ganze zu einem günstigenPreis - die Vorteile von Carsharing sind eindeutig. In Stuttgartbeispielsweise, der Stadt mit der höchsten Feinstaubbelastung inDeutschland, nutzen mittlerweile rund 90.000 Bewohner dieCarsharing-Angebote. Interessant dabei: car2go wird nicht als Ersatzzum öffentlichen Nahverkehr gesehen, sondern als Ergänzung. ImNutzungsverhalten des ÖPNV gab es keine nennenswerten Veränderungen,zeigt die Befragung:2. UmfrageWenn man zum Beispiel zu irgendeinem See oder so fahren möchte,dann ist es schwierig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dorthinzukommen. / In der Innenstadt braucht man ja nicht so oft ein Autound wenn man gerade einen größeren Einkauf hat, dann ist es gut, wennman so ein Auto benutzen kann und nicht mit der Bahn fahren muss.(0:13)Die Untersuchung zeigt deutlich: Immer mehr Menschen setzen inDeutschlands Großstädten auf einen cleveren Mix aus Carsharing,Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln. Und in den kommenden Jahrenwird sich dieser Trend ungebrochen fortsetzen.3. UmfrageIch glaube es ist am Ende des Tages eine einfache Rechnung: Wennjeder mit seinem eigenen persönlichen Gegenstand irgendwo hinkommtoder hinfährt, dann wird irgendwann die Infrastruktur nicht mehrausreichen. Gerade in einem urbanen Raum wie in der Stadt ist es so,es zieht unglaublich viele Unternehmer an, es gibt immer steigendeEinwohnerzahlen und wenn jeder davon sein eigenes Ding mitbringt,dann wird es irgendwann mal schwierig mit den Kapazitäten und deshalbist es wichtig den Leuten die Augen dafür zu öffnen, Dinge zu teilen.(0:24)Abmoderation:Carsharing wird für die Mobilität der Menschen immer wichtiger.Das hat car2go im Rahmen einer Befragung unter rund 5.000 Kundenherausgefunden.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Ansprechpartner:car2go, Christian Müller, 0711 17 36541car2go, Vera Pfister, 0711 17 30081all4radio, Claudia Ingelmann, 0711 3277759 0Original-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell